6. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Skvelé správy pre nákupných maniakov: Na Slovensko mieri GIGANTICKÝ e-shop s módou Na Slovensko sa chystá jedno z najväčších online trhovísk zameraných na módu!

Na Slovensko mieri obrovský e-shop s módou. Ide o tureckého giganta Trendyol.

Chystá sa aj na Slovensko

„V prvom štvrťroku 2024 vstúpime na východoeurópsky trh. Začneme Rumunskom, Gréckom, Maďarskom a Českou republikou a v nasledujúcom období budeme zvyšovať počet krajín,“ povedal pre Daily Sabah generálny riaditeľ Trendyol Group Erdem Inan.

Trendyol, ktorý zastrešuje 300-tisíc predajcov, plánuje v ďalšom kroku vstúpiť aj na slovenský trh.

„Po dosiahnutí určitej zrelosti našich aktivít v prioritných krajinách vstúpime na trhy Poľska, Slovenska a Bulharska. Naším cieľom je osloviť 2 milióny aktívnych zákazníkov a presiahnuť 4 milióny objednávok na východoeurópskom trhu do konca roka 2024, pričom plánujeme dosiahnuť objem obchodu vo výške 350 miliónov dolárov,“ dodal Erdem Inan.

Obrovská spoločnosť

Generálny riaditeľ spoločnosti hovorí, že globálna expanzia je ich prioritou. Spomenul napríklad Nemecko, kde spustil svoj e-shop a za niečo viac ako rok oslovil vyše milión zákazníkov.

Ako pripomenul server e15.cz, Trendyol je obrovská firma, ktorej hodnota v roku 2021 dosiahla 16,5 miliardy dolárov. Turecká firma vznikla v roku 2010 a dnes v nej až 80 percent vlastní čínska Alibaba.

Konkurencia Zalandu a About You

Trendyol pôsobí ako online trhovisko. „Najbližšie to má k Zalandu alebo About You. Trendyol sa rozhodol expandovať s vertikálnym trhoviskom, ktoré sa zaoberá hlavne kategóriou módy,“ povedal šéf spoločnosti Base Linker, ktorá predajcom v Česku pomáha s pripojením sa k zahraničným online trhoviskám.

Linker dodal, že najväčší prínos budú mať z príchodu giganta hlavne zákazníci, ktorí sa tak dostanú k značkám, ktoré na iných online trhoviskách nenájdu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

