Slováci dali v NHL o sebe vedieť: Tatar má formu ako hrom, Fehérváry takmer neschádzal z ľadu!

Ide ako píla! To platí v zámorskej hokejovej NHL o slovenskom útočníkovi Tomášovi Tatarovi, ktorý zbiera body ako na bežiacom páse.

Zdroj: TASR

Rodák z Dubnice tak pomohol svojmu tímu Montreal Canadiens k výhre 5:4 po samostatných nájazdoch nad New Jersey Devils jednou asistenciou. Vďaka nej si tohtoročné konto zaokrúhlil na 50 kanadských bodov. Líder kanadského mužstva dokopy strelil 20 gólov a má aj 30 asistencií.

Bodoval v piatom zápase v rade

Montrealu sa síce príliš nedarí, keďže sa nachádza na mieste, ktoré nezaručuje postup do boja o Stanley Cup, no Tatar prežíva najlepšiu individuálnu sezónu v kariére prestížnej ligy. Veď jeho doterajšie bodové maximum je 58 bodov z vlaňajšej sezóny, čo by mal hravo prekonať. Do konca základnej časti naskočí ešte na takmer 30 duelov.

Mladík sa ukázal

V zostave Washingtonu Capitals dostal po štvrtýkrát v kariére NHL príležitosť slovenský obranca Martin Fehérváry. Bratislavského odchovanca len pár hodín pred duelom s Los Angeles Kings povolali z farmárskeho mužstva Hershey Bears. „Stále som dúfal, že dostanem ďalšiu šancu. Naposledy som bol v prvom tíme v októbri, čo bolo dlho. Som nadšený a poctený a budem sa snažiť predviesť čo najlepší výkon," povedal dvadsaťročný Fehérváry po príchode do tímu, ktorému velí Rus Ovečkin. Talentovaný bek hneď dostal šancu a nesklamal! Martin strávil na ľade bez piatich sekúnd rovných dvadsať minút, síce nebodoval, ale rozdal štyri bodyčeky a zaznamenal dva plusové body.

Prihrával aj Erik

V tíme Tampa Bay sa do bodovej listiny zapísal aj ďalší obranca spod Tatier Erik Černák. Aj preto sa so spoluhráčmi mohol radovať z víťazstva 4:2 nad Las Vegas.