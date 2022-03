Zdroj: TASR/AP Slováci majú obavy o bezpečnosť: Niektoré samosprávy preverujú pripravenosť CO krytov Slovensko je bezpečnou krajinou a pravdepodobnosť jadrového útoku je podľa ministerstva vnútra veľmi nízka. 5. marec 2022 red . Zo Slovenska

5. marec 2022 red . Zo Slovenska Slováci majú obavy o bezpečnosť: Niektoré samosprávy preverujú pripravenosť CO krytov Slovensko je bezpečnou krajinou a pravdepodobnosť jadrového útoku je podľa ministerstva vnútra veľmi nízka.

Zdroj: TASR/AP

Hrozby Ruska, ktoré nevylučuje použitie jadrových zbraní, postavili na nohy aj niektorých Slovákov. Väčšina obyvateľov Slovenska má v súvislosti s vojnou na Ukrajine obavy o seba a svojich najbližších. Vyplýva to z on-line prieskumu na vzorke 1000 respondentov, ktorý sa uskutočnil od 25. februára do 1. marca.

Obavy Slovákov

Na otázku „Máte v súčasnej situácii, v súvislosti s vojnou na Ukrajine, obavy o seba a svojich najbližších?“ odpovedalo 40,6 percenta respondentov, že má veľké obavy, 40,2 percenta, že má trochu obavy, a iba 19,2 percenta respondentov uviedlo, že nemá obavy.

Až 77,5 percenta odpovedajúcich pociťuje obavy z ekonomickej krízy, z rozpútania svetovej vojny má obavy 72,6 percenta a z rozšírenia vojnového konfliktu na Ukrajine na Slovensko 68,7 percenta opýtaných.

Napriek odporúčaniam, aby ľudia zachovali pokoj a veľmi nízkej pravdepodobnosti jadrového útoku, už cítiť medzi obyvateľmi istú paniku. Na sociálnych sieťach pribúdajú otázky ohľadom pripravenosti CO krytov.

Kde nájdem najbližší úkryt?

Lekárne dokonca evidujú zvýšený záujem Slovákov o tablety s jódom a polícia v posledných dňoch eviduje aj zvýšený počet žiadostí o vydanie cestovných pasov v urýchlenej lehote.

Pravdepodobnosť jadrového útoku na Slovensku je ale podľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) veľmi nízka.

„Slovenská republika je bezpečnou krajinou a členstvo v EÚ a NATO jej dáva istotu. Táto situácia je náročná pre všetkých, a to, čo si všetci najmenej želáme, sú v tejto chvíli hoaxy a neoverené informácie z pochybných zdrojov. Robíme všetko, čo je v našich možnostiach, aby sme vybavili obrovský dopyt po informáciách, a to nielen z našej krajiny,“ uviedla pre Dnes24.sk Júlia Andrejčíková z Tlačového odboru MV SR.

Na Slovensku sa podľa Andrejčíkovej nachádza približne 1 500 odolných a plynotesných úkrytov, z toho približne jedna štvrtina sa nachádza v Bratislave a zvyšok je relatívne rovnomerne rozmiestnených po mestách na celom Slovensku.

„Tieto úkryty majú súhrnnú kapacitu okolo 250-tisíc ukrytých. Okresné úrady vedú evidenciu úkrytov vo svojom územnom obvode,“ vysvetlila Andrejčíková.

Samosprávy preverujú pripravenosť CO krytov priebežne. Tiež ale zdôrazňujú, že nie je dôvod na paniku a treba zachovať pokoj.

Informácie o tom, kde na Slovensku nájdete kryty civilnej ochrany, sú v pôsobnosti obcí. Obyvateľstvo a verejnosť majú informovať trvalým zverejnením vhodných ochranných stavieb použiteľných na ukrytie obyvateľstva, a to na internetovej stránke alebo na verejnej tabuli.

Informuje o tom MV SR na svojom webe s tým, že konkrétne vyhľadanie úkrytu podľa mena nie je možné. „Plán ukrytia sa vypracúva len pre číselný počet osôb. Podľa mena je možné zistiť ukrývanú osobu až po nastúpení do úkrytu a zapísaní v zozname ukrývaných,“ informuje MV SR.

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

zbrane všetkého druhu,

alkohol a iné návykové látky,

zapáchajúce a ľahko zápalné látky,

objemné predmety, kočíky, periny ap.,

domáce zvieratá, psy, mačky a iné,

zapaľovače, cigarety, ponorné variče a pod.

jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

Ako sa správať v úkryte:

správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,

neplytvajte vodou a potravinami,

udržujte čistotu a poriadok,

chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,

nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

Čo ak vo svojom okolí nemám CO kryt?

V prvom rade, zostaňte pokojní. CO kryty nie sú v každej obci, no bezpečný úkryt nájdete aj v podzemných garážach, pivniciach či bytoch. „Jasné, aj garáž v Auparku je použiteľná, je to takzvaný JUBS – jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne,“ potvrdil pre DenníkN Jaroslav Wyka z Oddelenia krízového riadenia v bratislavskom Ružinove.

Stačí poriadne zadebniť prístupové vchody (v byte zatvoriť okná, pozn. red.) a podľa Wyku by sa v nich dalo prečkať najhoršie.

Zrušená skúška sirén

Pravidelná hlasitá skúška sirén, ktorá sa podľa zákona o civilnej obrane vykonáva každý druhý piatok v mesiaci, v marci nebude. Dôvodom je situácia na Ukrajine, potvrdil to tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

K zrušeniu marcových skúšok sirén pristúpili z dôvodu krízy na Ukrajine aj v Česku. Informoval o tom v pondelok na svojom webe Hasičský záchranný zbor Českej republiky. Rozhodnutie zdôvodnili snahou predísť panike medzi obyvateľstvom, a to aj s ohľadom na občanov Ukrajiny, ktorí v krajine hľadajú bezpečie.

Foto: ilustračné/ľudia sa ukrývajú v suteréne budovy počas sirény, ktorá oznamuje nové útoky ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev

Zdroj: Dnes24.sk