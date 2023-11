Zdroj: Facebook.com/Slovenská pošta, a.s. Slovenská pošta chystá ZDRAŽOVANIE: Od januára zdvihne ceny, za čo si najviac PRIPLATÍME? Ceny poštových služieb od nového roka porastú. Celkovo by sme si za univerzálne služby a ceny poštovného platobného styku mali priplatiť o 11,39 %. 3. november 2023 ELA Rôzne

3. november 2023 ELA Rôzne Slovenská pošta chystá ZDRAŽOVANIE: Od januára zdvihne ceny, za čo si najviac PRIPLATÍME? Ceny poštových služieb od nového roka porastú. Celkovo by sme si za univerzálne služby a ceny poštovného platobného styku mali priplatiť o 11,39 %.

Vyplýva to z návrhu na zmenu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb predloženého do medzirezortného pripomienkového konania. Opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.

Za čo si priplatíme?

Zmeny sa dotknú cien obyčajných listov prvej a druhej triedy. Ceny obyčajných listov prvej triedy za zvýšia o 30 centov, na sumu 1,50 eura.

Listy prvej triedy do dvoch kilogramov by mali zdražieť o 10 centov, teda na 3,50 eura. Listy druhej triedy do 50 gramov by mali zdražieť o 10 centov, ceny ostatných listov druhej triedy porastú o 20 centov.

„Doporučené“ podanie by malo byť drahšie o 10 centov, rovnako tak aj cena doručenky. „Zvýšenie cien listov prvej a druhej triedy a služby doporučene sa premietne aj do cien zapísaných listových zásielok, ako sú doporučené listy, poistené listy a úradné zásielky,“ píše sa v predloženom návrhu.

Zvyšujúce sa náklady pošty

Úrad pre reguláciu poštových služieb v návrhu odporučil využívať elektronický podací hárok (ePH), kde sú ceny doporučeného a poisteného listu nižšie až o 50 centov a úradnej zásielky až o 60 centov. Cena doporučeného listu podávaného cez ePH sa v priemere zvyšuje o osem percent a úradnej zásielky podávanej cez ePH sa v priemere zvyšuje o 11,5 %," uviedli v návrhu.

Zvýšenie cien sa dotkne aj poštového platobného styku. Najviac by sa mala zvýšiť cena poukazov na adresu, a to od 20 centov až do jedného eura.

Cena poštových poukazov na výplatu (účet – hotovosť) by sa mala zvýšiť od 20 centov do 50 centov a cena poukazu na účet by mala narásť o 10 až 50 centov.

Hoci Slovenská pošta upravovala ceny od 1. marca tohto roka, v prvom polroku 2023 hospodárila so stratou – 8,089 milióna eur z univerzálnej služby. Stratu spôsobil nepredpokladaný pokles objemu podávaných zásielok a výpadok výnosov, píše sa v navrhovanom materiáli. Úprava taríf reaguje na zvyšujúce sa prevádzkové náklady Slovenskej pošty, najmä na energie a pohonné hmoty.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk