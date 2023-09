Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj , Obec Tušická Nová Ves Smrť v deň vlastných narodenín! Pri tragickej nehode ZOMREL známy slovenský DJ Po zrážke s nákladným autom tragicky zahynul známy slovenský DJ. Jeho kolegovia mu do neba posielajú dojemné odkazy. 25. september 2023 Kultúra

25. september 2023 Kultúra Smrť v deň vlastných narodenín! Pri tragickej nehode ZOMREL známy slovenský DJ Po zrážke s nákladným autom tragicky zahynul známy slovenský DJ. Jeho kolegovia mu do neba posielajú dojemné odkazy.

V piatok (22. septembra) sa v obci Nižná Boca stala tragická dopravná nehoda. „42-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo Hyundai v smere od horského priechodu Čertovica na Kráľovu Lehotu (okres Liptovský Mikuláš). Následne z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom, ktoré viedol 31-ročný vodič,“ informovala žilinská krajská polícia.

Pri nehode zahynul Róbert Eľko, ktorý je známy ako DJ Robin. Smrť si ho našla zrovna v deň jeho narodenín.

„Viezol som drevo z Oravskej Polhory smer Polomka do fabriky a v zákrute auto vošlo do protismeru. Nedokázal som tomu zabrániť. Snažil som sa to strhnúť, aby sa odrazil, alebo aspoň šuchol,“ povedal pre noviny.sk vodič nákladného auta, ktorý viezol 30 kubíkov dreva.

Vracal sa za rodinou

Podľa portálu pluska.sk DJ Robin deň pred tragédiou vystupoval v štvorhviezdič­kovom hoteli v Štiavnických vrchoch: „V piatok sa zrejme vracal na východ – do dedinky kúsok od Michaloviec, kde býval s manželkou Tonkou a dvoma synmi. Práve tí ho mali vraj čakať v Tatrách, kam už nedošiel.“

Dojemné slová kolegov

Zdrvujúca správa zasiahla aj priateľov a kolegov hudobníkov. „Dnes, presne pred šiestimi rokmi, keď som sa stal obeťou autonehody ja, mal som obrovské šťastie v nešťastí a dostal som šancu pokračovať v tom, čo milujem a prečo som sa narodil. Každý rok oslavujem tento deň ako moje druhé narodeniny a aj keď je pre mňa vždy tento deň emočne veľmi náročný, prežívam ho s úsmevom na perách a radosťou v očiach… Dnes mám zamrznutý úsmev a iskrička šťastia v mojich očiach nie a nie zažiariť, pretože emočné vypätie, ktoré cítim, je ešte hlbšie ako po iné roky a včerajšia správa o nehode DJského kolegu k tomu rozhodne prispela tiež… Nepovažujem sa za blízkeho a dokonca sme s Robom už niekoľko rokov neboli ani v kontakte, ale nešťastie, ktoré sa mu stalo, je naozaj hrozivé a ja si ani neviem predstaviť, ako sa v týchto momentoch cíti jeho blízke okolie,“ napísal počas víkendu DJ Mairee.

Slová ťažko hľadal aj jeden z najznámejších slovenských DJov. „Ťažko sa mi hľadajú slová a dochádza to na mňa až teraz. Volal som ti vo štvrtok, aby som o deň predbehol narodeniny. Bol si pre mňa od prvej minúty človek, ktorého chceš v živote stretnúť! Stále tvrdím a vie to celá naša crew, že si najlepší človek na svete a vždy to tak ostane,“ napísal DJ EKG a dodáva: „Slzy mi tečú, keď nebudem počuť tvoj non stop suchý humor, Avicii- Withou You. Ostaneš navždy vzor dobroty, rodiny a kamaráta, ktorého v živote musíš mať. Od prvého momentu sme boli rodina a takto navždy ostane. Odpočívaj v pokoji najlepší priateľ a brat. O rodinu sa ti postaráme.“

Nevedel nájsť slová

Správa zasiahla aj ďalšieho DJa. „Hodiny hľadám slová, no aj napriek tomu nedokážem opísať túto tragickú udalosť. Odišiel neskutočne dobrý človek, otec, manžel, náš blízky priateľ a výborný DJ. Bol si mi ako brat. Nikdy nezabudnem, ako si mi dvíhal telefón a hneď na začiatku nastavil veselú náladu. Nezabudnem na naše debaty o všetkom, alebo ako si mi vždy ochotne poradil. Nezabudnem na výbornú hudbu a energiu, ktorú si so sebou priniesol všade, kde si hral. Odpočívaj v pokoji priateľ môj,“ poslal emotívny odkaz MIKE SAXI.

Na smutné správy reagovala aj jeho rodná obec Tušická Nová Ves: „Odišiel náš najusmievavejší rodák. Robko, nikdy na teba nezabudneme. S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že v piatok sa pretrhla niť života nášho priateľa, no najmä manžela, ocka, brata, švagra, uznávaného Dj Robin Roba Eľka. Posledný potlesk a posledné zbohom mu venujeme v stredu, 27.9.2023 o 13.00h v Dome nádeje, v jeho rodnej Tušickej Novej Vsi.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Ťažko sa mi hľadajú slová a dochádza to na mňa až teraz. Volal som ti vo štvrtok,aby som o deň predbehol narodeniny... Posted by Mirko Ekg Ecker on Saturday, September 23, 2023

Hodiny hľadám slová, no aj napriek tomu nedokážem opísať túto tragickú udalosť😭 Odišiel neskutočne dobrý človek, otec,... Posted by MIKE SAXI on Saturday, September 23, 2023

ODIŠIEL NÁŠ NAJUSMIEVAVEJŠÍ RODÁK 💔 ROBKO, NIKDY NA TEBA NEZABUDNEME 🖤 S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že v piatok... Posted by Obec Tušická Nová Ves on Sunday, September 24, 2023

Zdroj: Dnes24.sk