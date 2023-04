Zdroj: Pixabay.com , Pixabay.com / CC0 1.0 Sninčania sa búria proti ZRUŠENIU pôrodnice: Taxikári si môžu začať robiť pôrodný rýchlokurz! Sninská nemocnica je jednou z piatich, ktoré sa spomínajú v súvislosti so zrušením pôrodnice. 4. apríl 2023 TOS Správy Zo Slovenska

4. apríl 2023 TOS Správy Zo Slovenska Sninčania sa búria proti ZRUŠENIU pôrodnice: Taxikári si môžu začať robiť pôrodný rýchlokurz! Sninská nemocnica je jednou z piatich, ktoré sa spomínajú v súvislosti so zrušením pôrodnice.

Skončiť majú pôrodnice, v ktorých sa ročne narodí menej ako 400 detí. Vyplýva to z vyjadrení štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Michala Palkoviča. Podľa medializovaných informácií ide o pôrodnice v Partizánskom, Revúcej, Myjave, Kráľovskom Chlmci a Snine.

Porodí cestou

Ako na tieto plány reagujú obyvatelia Sniny a okolia, ktorí by v prípade zrušenia sninskej pôrodnice museli dochádzať do Humenného? Po tom, čo ich zverejnila komunitná facebooková stránka, reakcie nenechali na seba dlho čakať.

„Ľutujem ženy, čo majú ísť rodiť do Humenného z Novej Sedlice a okolitých dedín," píše Simča, ku ktorej sa pridáva Janka: „Oni sa asi už zbláznili. Pokiaľ žena príde niekde do Humenného, tak porodí cestou.“

„Nemysliteľné, už všetko v Snine zrušte, rovno ju vymažte z mapy,“ hnevá sa Mária.

Vzdialenosti

Sninská facebooková stránka o niečo neskôr zverejnila časy, koľko trvá cesta autom z jednotlivých obcí okresu Snina do Humenného.

Z tej najvzdialenejšej obce, Novej Sedlice, by to trvalo až 68 minút. Len o 5 minút menej by to bolo z obce Zboj. Porovnali sme pri týchto konkrétnych obciach zverejnené časy s odhadmi servera Vzdialenosti.sk. Ten ukazuje ešte o nejaké minúty dlhšie trvajúcu cestu.

Zo samotnej Sniny trvá cesta do Humenného za normálnych podmienok (bez snehu či dopravných obmedzení) približne 27 minút.

"Taxikári si spravia pôrodný rýchlokurz na zadnej sedačke. Nič sa nebojte…“ pokúsila sa odľahčiť diskusiu Simona.

Pre úplnosť, objavilo sa aj zopár názorov, ktoré schvaľujú tento krok v rámci optimalizácie nemocníc. „V Nemecku už bežná vec 50 minút do pôrodnice, tiež rušia nemocnice,“ napísal Marián.

Väčšina Sninčanov má však opačný názor. „Keď som sa mal narodiť, písal sa rok 1995. Pôrodnica v Snine sa prerábala či čo, tak musel otec moju mamu viesť do Humenného. Na Moskviči. Píše sa rok 2023. Snina je už teraz okresné mesto a história sa opakuje. Neviem či to volať nostalgia, či tragédia. Tenká hranica,“ okomentoval situáciu Igor.

Zdroj: Dnes24.sk