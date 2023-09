Zdroj: instagram.com/helenavondrackovacz ŠOKOVANÍ fanúšikovia! Namiesto KONCERTU skončila Helena Vondráčková v nemocnici Česká speváčka Helena Vondráčková (76) musela zrušiť dnešný koncert v Havlíčkovom Brode. Ako informoval jej manžel Martin Michal, speváčka v piatok kvôli úrazu skončila v nemocnici. 15. september 2023 ELA Magazín Ona

15. september 2023 ELA Magazín Ona ŠOKOVANÍ fanúšikovia! Namiesto KONCERTU skončila Helena Vondráčková v nemocnici Česká speváčka Helena Vondráčková (76) musela zrušiť dnešný koncert v Havlíčkovom Brode. Ako informoval jej manžel Martin Michal, speváčka v piatok kvôli úrazu skončila v nemocnici.

Ešte vo štvrtok večer sa česká speváčka zabávala na narodeninovej oslave producenta Františka Janečka v spoločnosti ďalších známych umelcov a kolegov. V piatok ráno už skončila v nemocnici.

Podľa informácií Blesku Vondráčková spadla zo schodov na hlavu a doudierala sa.

To neskôr potvrdil aj jej manžel Martin Michal. „Helenka nad ránom upadla a udrela sa do hlavy. Zavolali sme radšej sanitku, tá ju previezla na vyšetrenie do nemocnice, na výsledky čakáme,“ povedal Blesku.

Umelkyňu previezli na vyšetrenia do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Po ošetrení by sa mala vrátiť domov.

Vlani v lete mala speváčka zdravotné problémy a skončila v starostlivosti lekárov pražského IKEM. Podľa jej manažmentu jej odborníci diagnostikovali zápal osrdcovníka. Kvôli vyšetreniam vtedy nebola na pohrebe kolegyňa Hany Zagorovej.

Dnešný zrušený koncert v Havlíčkovom Brode sa prekladá na 26. októbra a všetky vstupenky na toto vystúpenie zostávajú v platnosti.

6 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk