7. marec 2023 Správy Zo zahraničia Šokujúce ODHALENIE: Obľúbený pápež Ján Pavol II. mal kryť PEDOFILOV! Poľský investigatívny novinár prišiel s veľmi kontroverznými zisteniami. Súčasťou nečistých praktík v cirkvi mal byť aj bývalý pápež.

Zosnulý poľský pápež Ján Pavol II. vedel o sexuálnom zneužívaní detí poľskými katolíckymi kňazmi roky predtým, než sa stal pápežom, a pomáhal tieto prípady zakrývať. V utorok o tom informovala tlačová agentúra PAP, ktorá sa odvolala na nedeľnú reportáž súkromnej poľskej televízie TVN24.pl.

Premiestňovanie kňazov

Televízia v špeciálnej reportáži predložila dôkazy o tom, že keď bol Ján Pavol II. ešte ako kardinál Karol Wojtyla arcibiskupom v Krakove, vedel o kňazoch, ktorí sa dopustili sexuálneho zneužívania, ale neurobil proti nim primerané kroky. V správe televízia uviedla, že „namiesto obetí chránil predovšetkým inštitúciu (katolícku cirkev)“.

Tlačová agentúra AFP tiež v nedeľu s odvolaním sa na poľskú televíziu TVN informovala, že za reportážou stojí investigatívny novinár Michal Gutowski. Práve on povedal, že keď Karol Wojtyla pôsobil v úrade arcibiskupa Krakova, vedel o prípadoch pedofilných kňazov v radoch cirkvi. Takýchto kňazov premiestnil do iných diecéz – jedného až do Rakúska –, aby zabránil vypuknutiu škandálu, dodal Gutowski.

Stopnuté dokumenty

Wojtyla napísal v prospech kňaza obviňovaného zo zneužívania odporúčací list viedenskému arcibiskupovi kardinálovi Franzovi Königovi, ale o obvineniach sa nezmienil, uviedol Gutowski.

Počas vyšetrovania sa Gutowski rozprával s obeťami pedofilných kňazov, ich rodinami a bývalými zamestnancami arcidiecézy. Investigatívny novinár sa odvoláva na dokumenty bývalej tajnej polície SB z obdobia komunistického režimu a na vzácne cirkevné dokumenty, ku ktorým sa mu podarilo dostať.

Gutowski však dodal, že krakovská arcidiecéza mu odmietla sprístupniť svoj vlastný archív. Poľská cirkev už v minulosti odmietla poskytnúť dokumenty justícii či verejnej komisii vyšetrujúcej prípad zneužívania neplnoletých kňazmi.

Záhadný svedok

Jeden z Gutowského zdrojov pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že osobne Wojtylovi povedal o pedofilných činoch týkajúcich sa jedného kňaza v roku 1973.

„Wojtyla sa najprv chcel uistiť, že to nie je klamstvo,“ vysvetlil zdroj. „Žiadal, aby sa to nikde nenahlásilo – povedal, že si s tým poradí,“ dodal zdroj. Vtedajší kardinál vyslovene požiadal, aby sa táto aféra držala v tajnosti.

Bývalý americký katolícky kňaz, odborník na cirkevné právo a autor jednej z prvých správ o zneužívaní katolíckymi kňazmi v USA Thomas Doyle vyhlásil, že Gutowského investigatívna reportáž je prelomová.

Odvysielanie tejto reportáže v tradične katolíckom Poľsku prišlo krátko po tom, čo podobné obvinenia priniesol v Poľsku pôsobiaci holandský novinár Ekke Overbeek. Jeho kniha Maxima culpa má ísť v Poľsku do predaja tento týždeň, informovala agentúra AFP.

