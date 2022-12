Zdroj: TASR/Martin Baumann ŠOKUJÚCE správy zo zákulisia koalície: Premiér Heger má zvažovať podanie DEMISIE! Na verejnosť prenikli zarážajúce informácie zo zákulisia vládnej koalície. Podá premiér demisiu? 14. december 2022 Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vo štvrtok (15. decembra) o 17.00 hodine má parlament hlasovať o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera.

Podľa informácií, ktoré priniesol Denník N, má premiér zvažovať podanie demisie ešte pred samotným rokovaním.

Udržali by si kompetencie

„Keďže hrozí, že vláda padne, kabinet by si týmto preventívnym krokom udržal svoje právomoci, hoci by išlo o vládu v demisii,“ píše portál.

Denník N sa odvoláva na informácie z prostredia vládnej koalície, pričom ich mal naznačiť aj poslanec OĽaNO Tomáš Šudík.

„Ak by parlament vyslovil vláde nedôveru, Hegerov kabinet by mal do volieb oklieštené právomoci. Podľa Ústavy však platí aj to, že ak premiér podá demisiu, odstupuje celá vláda. Vláda je v demisii, ale má rovnaké právomoci, ako doteraz. Prezidentka Čaputová by tak musela poveriť zostavením vlády niekoho iného,“ píše startitup.

Eduard Heger sa v utorok (13. decembra) stretol aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Hovorili spolu o vývoji aktuálnej politickej situácie. Pre TASR to uviedol prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

„Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy predsedu vlády Eduarda Hegera, ktorý si ho vyžiadal, aby si s prezidentkou vymenili pohľady na aktuálnu krízu a povedali si, aké sú možnosti riešenia,“ priblížila hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.

Je pripravená

Prezidentka následne uviedla, že situáciu v parlamente pozorne sleduje. Zdôraznila, že akékoľvek riešenie vládnej krízy má aktuálne v rukách parlament alebo vláda. „Ja som, samozrejme, pripravená realizovať svoje kompetencie, keď na to príde,“ dodala. Slovensko podľa nej potrebuje pokoj, ako aj stabilnú a funkčnú vládu.

Úradnícku vládu považuje prezidentka za krajnú možnosť. Ako zdôvodnila, nie je jednoduché takýmto spôsobom zostaviť odborníkov na krátky čas, keďže úradnícka vláda sa väčšinou zostavuje do predčasných volieb. Zároveň znamená úradnícka vláda podľa nej prebranie politickej zodpovednosti v čase kríz.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk