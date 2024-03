16. marec 2024 TOS Lifestyle Šokujúce ZÁBERY: Bijú PYTÓNOV kladivom a sťahujú zaživa z kože kvôli GUCCI kabelkám?! Kvôli výrobe luxusných Gucci kabeliek sú podľa organizácie na ochranu zvierat kruto týrané a zabíjané pytóny.

Organizácia na ochranu zvierat PETA zverejnila šokujúce nahrávky. Materiál poskytla ako prvej americkej spravodajskej stanici CBS News.

Medzi februárom a novembrom minulého roka sa zamestnanci tejto organizácie dostali v utajení na dve farmy pytónov v Thajsku.

Tam mali odhaliť, čo sa deje so zvieratami, kým sa ich koža spracuje na výrobu luxusných produktov ako sú kabelky, opasky či topánky!

Drastické spôsoby

Podľa CBS zábery ukazujú, ako pytónov bili kladivami či krompáčmi, napichovali ich na háky a zaživa sťahovali z kože.

„Nafukujú ich telá vodou, aby sa telo trochu rozšírilo a uľahčilo to odtrhnutie kože. Niektorí z pytónov sa pritom stále hýbali. Tento proces môže trvať hodiny alebo dni. Zvieratá sú pri plnom vedomí. Bolo to kruté a nechutné," uviedol zamestnanec organizácie PETA, ktorý si kvôli bezpečnosti želal zostať v anonymite.

Podľa organizácie na ochranu zvierat žije na thajských farmách až 15 000 hadov a každý deň je zabitých 20 až 30 pytónov.

Prepojenie s Gucci?

A prečo to spája PETA práve s luxusnou značkou Gucci? Predložila faktúru na kožu pytóna, ktorá je vystavená thajskou farmou Closed Cycle Breeding International a ide do garbiarne v Taliansku s názvom Caravel Pelli Pregiate Spa, ktorú v roku 2001 kúpila spoločnosť Gucci patriaca do francúzskej skupiny Kering.

Spoločnosť Kering CBS neodpovedala na žiadosť o reakciu, denník Bild čaká od stredy rána za reakciou spoločnosti Gucci.

V roku 2021 spoločnosť Kering zverejnila správu, v ktorej okrem iného uvádza: „Spĺňame najvyššie štandardy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v rámci našich dodávateľov aj mimo nich.“

Podľa neziskovej organizácie World Animal Protection, sa údajné kruté zaobchádzanie so zvieratami neobmedzuje na žiadny módny dom a zákazníci by mali počítať s tým, že pri kúpe takýchto produktov akejkoľvek značky sa so zvieratami takto zaobchádza.

Foto: ilustračné

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk