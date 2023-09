15 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/František Iván Spomínate si ešte? Bločková lotéria začala s veľkou SLÁVOU, boom však rýchlo opadol Národná bločková lotéria mala znížiť počet daňových podvodov na Slovensku. V najsilnejšom období mala viac ako 500-tisíc užívateľov. Prvotný boom ale prudko klesal a za necelých deväť rokov zanikla. 1. september 2023 Zo Slovenska

15 Galéria

V piatok 1. septembra uplynie desať rokov od spustenia dnes už neexistujúcej Národnej bločkovej lotérie (NBL). Vtedajšia vláda Slovenskej republiky v máji 2012 schválila tzv. akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, ktorý obsahoval 50 opatrení. Ministerstvo financií prišlo v rámci plnenia tohto akčného plánu s projektom lotérie pokladničných dokladov.

10-tisíc eur

NBL mala byť podľa rezortu financií jedinečný projekt v rámci Európskej únie. Okrem Slovenska v roku 2013 fungovala bločková lotéria len na Taiwane a na Malte.

Na základe toho 1. septembra 2013 začala fungovať NBL, ktorú prevádzkovala štátna spoločnosť TIPOS, ktorej akcionárom je ministerstvo financií. Výhry mali motivovať ľudí, aby požadovali pokladničné bločky. Výhry v NBL dosiahli každý mesiac výšku 120-tisíc eur.

Najvyššou výhrou bola suma 10-tisíc eur.

Rekordéri

Do lotérie sa mohol zapojiť každý, stačilo zaregistrovať akýkoľvek pokladničný bloček vydaný registračnou pokladnicou od 1. septembra 2013. Následne od 16. septembra sa dali bločky registrovať priamo do lotérie, a to v zberných miestach TIPOS-u, cez internet, prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny a tablety, odoslaním SMS alebo v predajniach partnerov NBL. Najrýchlejší hráči dokázali väčšinu svojich bločkov nahadzovať do desiatich sekúnd.

O výhre ani nevedeli

Prvé žrebovanie sa uskutočnilo 30. septembra 2013 a výhercovia boli známi 2. októbra toho roku. Žrebovanie výhier pokračovalo v dvojtýždenných cykloch s dvoma typmi hier. Niektorí výhercovia si vôbec nevšimli, že v lotérii vyžrebovali práve ich bloček a o výhru sa neprihlásili. V druhom prípade si prišli pre výhru, mali platný registračný kód, ale nemali v rukách výherný bloček. Podľa pravidiel bol výherca povinný predložiť originál zaregistrovaného pokladničného dokladu. Prepadnuté finančné výhry ako aj tri automobily sa tak presúvali do ďalšieho kola.

Postupný koniec

Záujem o bločkovú lotériu postupne klesal. Prvotný boom 500-tisíc užívateľov sa znížil na 19-tisíc a tomu zodpovedal aj pokles registrovaných bločkov. Efektivita tohto druhu daňovej kontroly bola otázna a skúmal ju už v roku 2017 aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Podľa ministerstva financií sa však zastavil dlhoročný prepad efektívnej daňovej sadzby a vďaka lepšej úspešnosti výberu daní sa v prvom roku fungovania lotérie podarilo vybrať medziročne o takmer 300 miliónov eur viac.

Téma ďalšieho fungovania NBL bola diskutovaná na úrovni ministerstvo – TIPOS – finančná správa dlhodobo. Ako vo februári 2021 povedal vtedajší minister financií Eduard Heger, fungovanie lotérie už nemalo význam. Štát mal modernejšie a efektívnejšie nástroje pre boj s daňovými podvodmi v oblasti evidencie tržieb. Bola napríklad zavedená eKasa, takže dôvody na prevádzkovanie NBL z roku 2013 neboli aktuálne.

Následne Úrad pre reguláciu hazardných hier vyhovel žiadosti spoločnosti TIPOS a odňal jej licenciu na prevádzkovanie tejto lotérie. Od 22. februára 2021 sa teda oficiálne, po necelých deviatich rokoch fungovania, skončilo prevádzkovanie NBL, nakoľko stratilo svoje opodstatnenie.

15 Galéria

