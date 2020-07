20. júl 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Svet športu zarmútila tragédia 20-ročnej krasokorčuliarky: Pred smrťou hovorila, že zlyhala

Austrálska krasokorčuliarka Jekaterina Alexandrovská v noci z piatka na sobotu tragicky zahynula vo veku 20 rokov. Čo stojí za jej šokujúcou smrťou?

Podľa dostupných informácií, ktoré kolujú po ruských portáloch, spáchala moskovská rodáčka samovraždu skokom zo šiesteho poschodia výškovej budovy v ruskej metropole.

Najprv Ruska, potom Austrálčanka

Alexandrovská získala austrálske občianstvo a pred troma rokmi získala titul juniorskej majsterky sveta v súťaži športových dvojíc. O rok neskôr spoločne s jej partnerom Harleyom Windsorom triumfovali v juniorskej Grand Prix ako prví Austrálčania. V uplynulých dvoch rokoch ju však trápili zdravotné problémy, pre ktoré tento rok ukončila kariéru, následkom toho údajne trpela silnými depresiami.

Dôvody smrti

Práve nad tým, prečo sa mladá športovkyňa rozhodla ukončiť život samovraždou, sa zamýšľajú aj na ruskej stránke championat.ru. „Na začiatku roka 2020 mala záchvat a následne bola takmer dva týždne v nemocnici. Diagnostikovali jej epilepsiu, čo znamenalo, že skončí s kariérou,“ povedal pre spomínaný portál krasokorčuliarsky tréner Andrej Čekalo a dodal: „Doktori jej proste zakázali ďalej aktívne športovať. No, a od tohto momentu už na ľad nevykorčuľovala.“

Mala aj depresie

Populárni a úspešní športovci často zápasia so psychickými problémami, a výnimkou nebola ani Jekaterina. „Určite je na mieste uvažovať aj nad jej depresiou. Keď od štyroch rokov neustále trénujete, ale naraz vám povedia, že skončíte, zamáva to s každým z nás,“ poznamenal Čekalo. Mladej športovkyni nepridávalo na psychike ani to, že pred piatimi rokmi prišla o otca a zomrela aj jej stará mama.

Trpela námesačnosťou

Ruské médiá uvádzajú aj ďalší dôležitý fakt. Jekaterina bola totiž námesačná, čo pri páde zo šiesteho poschodia tiež nie je vylúčené. Hrozivé je aj vyjadrenie jej matky, ktorá uviedla, že Jekaterina v poslednej dobe často opakovala: „Ja som všade zlyhala…“ Mala však v pláne študovať na vysokej škole, či pracovať v ruskej televízii.

