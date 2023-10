4 Galéria Zdroj: TASR/AP Správa, po ktorej SMÚTI aj Sylvester Stallone: ZOMRELA hviezda filmov Rocky Filmový svet je opäť v slzách. Smrť hereckého kolegu zasiahla aj hviezdneho Sylvestra Stalloneho. 19. október 2023 Kultúra

19. október 2023 Kultúra Správa, po ktorej SMÚTI aj Sylvester Stallone: ZOMRELA hviezda filmov Rocky Filmový svet je opäť v slzách. Smrť hereckého kolegu zasiahla aj hviezdneho Sylvestra Stalloneho.

Svet filmu zasiahla ďalšia smutná správa. Vo veku 83 rokov zomrel herec Burt Young. Pre The New York Times to potvrdila jeho dcéra Anne Morea Steingieserová.

Náročná mladosť

Young mal taliansky pôvod a vyrastal v robotníckej štvrti. V mladosti sa pretĺkal životom a vystriedal množstvo príležitostných zamestnaní. Počas kariéry v námornej pechote sa začal venovať boxu. Nakrátko sa dokonca stal profesionálnym boxerom.

V 60. rokoch sa začal venovať štúdiu herectva a na začiatku 70. rokov sa dočkal prvých malých hereckých úloh.

Nezabudnuteľná úloha

Počas svojho života sa objavil vo viac ako 160 filmoch a seriáloch. Najslávnejšou sa však stala jeho postava Paulieho vo filmoch Rocky, kde si zahral po boku hviezdneho Sylvestera Stalloneho. Za stvárnenie tejto postavy bol dokonca nominovaný na Oscara.

Stallone na sociálnej sieti Instagram zverejnil emotívne slová. „Môjmu drahému priateľovi Burtovi Youngovi. Bol si neuveriteľný človek a umelec. Mne a celému svetu budeš veľmi chýbať. Odpočívaj v pokoji,“ napísal Sylvester Stallone.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

4 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24.sk