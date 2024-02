26. február 2024 ELA Správy Zo Slovenska Stačí zabudnúť a naparia vám pokutu 5 000 EUR! Vodiči, ustriehnite si svoje povinnosti Ministerstvo financií už pripravilo zmenu zákona, na základe ktorého sa zvýšia niektoré pokuty pri povinnom zmluvnom poistení (PZP).

Ako už napovedá názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné pre každé vozidlo. PZP kryje škody, ktoré svojím autom spôsobíte niekomu inému, či už na zdraví alebo na majetku.

Ak by ste teda spôsobili dopravnú nehodu, poistné plnenie z vášho PZP sa vyplatí poškodenej strane. Pokiaľ by ste si na vašom aute pri tejto nehode rozbili napr. nárazník, toto už zákonná poistka nekryje.

Motoristov, ktorí budú jazdiť bez uzatvorenia povinného zmluvného poistenia, známeho pod skratkou PZP, čakajú čoskoro vyššie pokuty, upozornil portál openiazoch.sk.

Vyššie pokuty

Hoci je PZP dané zákonom, nie každý ho má. Či už na to zabudol a poistku nezaplatil, alebo sa tomu úmyselne vyhýba, stále je takých vodičov dosť. Podľa štatistiky v roku 2022 bolo za nezaplatenie PZP uložených 4 647 pokút, v celkovej sume 653 175 eur.

Pokuta, ktorú Slováci platili za neuzatvorené PZP, sa pohybovala od 16,60 eura do 3 319,40 eura. Ak by prešla novela zákona o Povinnom zmluvnom poistení, pokuta by sa po novom pohybovala v rozmedzí od 50 do 5 000 eur.

Rezort financií už pripravil zmenu príslušného zákona, na základe ktorej sa zvýši minimálna suma pokuty až trojnásobne. Pokuta však nie je to jediné, čoho by sa mali nezodpovední vodiči obávať.

Náhrada škody

V prípade zavinenia škodovej udalosti bez uzatvoreného PZP musia totiž už podľa v súčasnosti platných pravidiel vyplatiť náhradu škody poškodenému.

„Pri ukladaní pokuty okresný úrad berie do úvahy závažnosť porušenia zákonom stanovenej povinnosti, dĺžku trvania protiprávneho stavu, ako aj druh motorového vozidla, ktoré nebolo poistené. Zároveň nie je možné odhadnúť, koľko bude v správnom konaní právoplatne uložených pokút v danom roku jednotlivými okresnými úradmi,“ informuje rezort financií.

Zmeny sa však dotknú mnohých vodičov, keďže po slovenských cestách jazdí zhruba 3,5 milióna vozidiel, ktoré majú povinnosť mať uzatvorené PZP.

Zdroj: Dnes24.sk