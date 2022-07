6 Galéria Zdroj: Instagram.com/sirjurajvalach STATOČNÝ hokejista a otec: Vydražil dres z olympiády, aby postihnutému synovi kúpil KOČÍK Už niekoľko rokov bojuje hokejový obranca Juraj Valach s krutým osudom. Stará sa o postihnutého synčeka, kvôli ktorému sa vzdal cenného dresu. 28. júl 2022 han Hokej

Juraj má 33 rokov a v hokeji si toho preskákal už dosť. Je aktuálnym majstrom Slovenska ako hráč Slovana Bratislava a reprezentoval aj svoju vlasť na olympiáde v roku 2018. Práve dres z tejto významnej akcie ponúkol do dražby na sociálnej sieti.

Krutý osud

Robustný hráč si pred šiestimi rokmi prešiel „peklom“. Tesne pred pôrodom mu skolabovala manželka Simona, ale lekárom sa nepodarilo ju zachrániť. Na svet však prišli dvojičky, Amálka a Jerguš. Kým dievčatko prišlo na svet v poriadku, chlapček také šťastie nemal.

Vzorný otec

Jerguško potrebuje neustálu starostlivosť, ktorú mu Juraj vždy keď mu to hokejové povinnosti dovolia, poskytuje. Aj napriek tomu, že je profesionálnym športovcom, peniaze na rozdávanie nemá. Aj pred pár dňami na Instagrame zverejnil status o dražbe slovenského dresu. Z peňazí chcel synovi kúpiť špeciálny kočík.

„Pozdravujem všetkých mojich sledovateľov, ktorí ešte vládzu sledovať môj otravný profil. Dlho som premýšľal, či mám alebo nie, ale rozhodol som sa pustiť môj olympijský dres zo zbierky z roku 2018. Pre mňa ma nevyčísliteľnú hodnotu, avšak rad by som zisk z toho dresu použil pre svojho syna, ktorému by som chcel kúpiť špeciálny kočík, aby sme mohli chodiť aj do prírody a mimo cestu, keďže vidím ako mu robí radosť chodiť po vyhliadkach a byt v prírode,“ napísal Valach.

Pre syna

„Poisťovňa také veci neprepláca, takže som sa rozhodol posunúť môj dres niekomu, kto ho reálne vie oceniť a vidí za tým aj celú myšlienku toho, že to niekomu pomôže. Urobilo by to veľkú radosť nie len mne, ale určite aj môjmu synovi Jerguškovi a všetkým vopred veľmi pekne ďakujem,“ dodal.

Po dražbe sa ozval samotný hokejista a zdvorilo poďakoval všetkým, ktorí mu prispeli na dobrú vec. Dokonca sa našli aj takí, ktorí dres nedražili, ale poslali čiastku priamo Jurajovi. „Každému sa chcem poďakovať a najradšej by som každému z vás podal ruku, ale nie je to možné, pretože ide o veľké množstvo ľudí,“ priznal Valach.

