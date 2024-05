6. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Stav je ALARMUJÚCI: Slováci môžu skončiť BEZ pitnej vody! Hrozí aj ZDRAŽOVANIE Ak Slováci nechcú prísť o dodávky pitnej vody, pravdepodobne sa nevyhnú zdražovaniu. Situácia je totiž alarmujúca.

Mestá a obce upozornili na alarmujúci stav vo vodárenstve. Ako informoval portál spravy.rtvs.sk, niektoré domácnosti by dokonca mohli prísť o dodávky pitnej vody, nakoľko vodárenským spoločnostiam chýbajú peniaze na investície. Za všetkým treba hľadať podfinancovanie sektora, ktoré Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vidí v nízkych cenách za vodné a stočné.

Ohrozené dodávky pitnej vody

„Je to zásadný problém, ktorý sa skutočne dve desaťročia neriešil. Pokiaľ sa nezmenia kalkulačné vzorce, pokiaľ sa nebudú rešpektovať vstupy, ktoré nám do cien vodného a stočného reálne vstupujú, my nebudeme v horizonte niekoľkých rokov schopní garantovať dodávku pitnej vody,“ uviedol pre server predseda ZMOS-u Jozef Božik.

Hrozí zdražovanie

Aby sa situácia vyriešila, Slováci by si museli priplatiť. „Momentálne potrebujeme na obnovu okolo 40-percentné navýšenie ceny vodného a stočného. Konkrétne, pri zvýšení cien o desať percent hovoríme o 19 centoch. Keď si to vypočítate ročne, pre štvorčlennú rodinu o 20 eurách. Nie je to nič také, čo by malo ohroziť rozpočty našich domácností,“ vysvetľuje prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha.

Problém chcú riešiť

O probléme už vie aj Najvyšší kontrolný úrad. „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s vodárenskými spoločnosťami v rámci nových konaní intenzívne komunikuje a zohľadňuje im všetky oprávnené ekonomické nároky, pričom ale naďalej bude chrániť slovenské domácnosti pred neprimeraným zdražením vodného a stočného. O prípadnom znížení či zvýšení cien vodného a stočného úrad rozhodne v riadnych cenových konaniach na konci tohto roka,“ prezradil hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

ZMOS chce veľký problém vyriešiť a spolu so zástupcami vodárenských spoločností plánuje koordinovať spoločný postup. Na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plánuje dostať zástupcu vodárov, ktorý by mohol komunikovať ich požiadavky.

