11. december 2020 Zo Slovenska Strávime Vianoce zatvorení doma? Pandemická komisia navrhuje zákaz vychádzania

Situácia ohľadom ochorenia COVID-19 sa zhoršuje. Podľa pandemickej komisie by sa mali sprísniť opatrenia.

Zdroj: TASR/AP

Situácia ohľadom pandémie koronavírusu na Slovensku je veľmi vážna. Minister zdravotníctva Marek Krajší to povedal po zasadnutí pandemickej komisie. Podľa ministra dochádza k reťazovému a nekontrolovateľnému šíreniu nákazy.

Pandemická komisia preto prehodnotila svoje odporúčania z minulého týždňa a ÚStrednému krízovému štábu SR navrhne sprísnenie niektorých opatrení.

Komisia navrhuje zaviesť zákaz vychádzania.

Iba do práce a do obchodu

Mal by byť podobný tomu, aký bol pred celoplošným testovaním. Možné by bolo ísť do obchodu, práce, školy a povolené by boli aj návštevy prírody, ale len v rámci okresu. Podľa komisie by sa mal takýto zákaz vychádzania zaviesť čo najskôr. Platiť by mal do 10. januára. Termín by sa prehodnotil v závislosti od epidemickej situácie.

Ako zdôraznil Krajčí, pandemická komisia je len poradným orgánom a schváliť zákaz vychádzania musí Ústredný krízový štáb SR a Vláda SR.

Rastie počet hospitalizovaných

Ako informoval Krajčí, za posledných sedem dní v nemocniciach pribudlo približne 300 pacientov, celkovo je hospitalizovaných viac ako 2 000 ľudí. V izolácii je aktuálne aj 2 917 zdravotníkov.

Najhoršie sú na tom aktuálne okresy Trenčín, Púchov a Ilava. Epidemická situácia sa však zhoršuje aj v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Naopak, najlepšia situácie je v Košickom kraji.

„S každým dňom sa počty pozitívnych testov zvyšujú. Zvyšuje sa však aj počet vykonaných testov,“ dodal minister zdravotníctva.

Zdroj: Dnes24.sk