10. máj 2020 Správy Štvrtá fáza otvárania prevádzok: Podľa Matoviča by mohla prísť už čoskoro

Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu by sa mohli opäť uvoľniť. Od čoho to ale závisí?

Zdroj: TASR

Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu by mohla byť 20. mája. Predpokladom na vstup do štvrtej fázy sú však dobré výsledky nakazených. Všetky prevádzky z poslednej fázy by sa však nemali otvoriť naraz.

Povedal to predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike na TA3.

Ak by počet pozitívne testovaných stúpol, niektoré prevádzky sa začnú znova zatvárať.

Závisieť to bude od kĺzavého mediánu, čo je priemer pozitívne testovaných ľudí za posledný týždeň. „Dnes je medián stanovený na 50, aby sme začali späť zatvárať prevádzky. Ak to bude pod 25, tak ich budeme otvárať ďalej,“ vysvetlil Matovič.

Koronakríza spôsobila prepad ekonomiky, má dosah na verejné financie a spoločný rozpočet. „Zároveň sme našli úplne prázdnu špajzu, bez nejakých zásob urobených do budúcna,“ podotkol premiér.

Na margo rušenia niektorých sociálnych opatrení Matovič povedal, že koalícia sa postaví pred ľudí a spoločne im povie, čo si Slovensko môže dovoliť a čo nie. „Nehovorím, že budú sociálne opatrenia rušené, niektoré možno prídu na rad neskôr a nebudeme si ich môcť dovoliť, lebo Pellegrini a Fico nám tu nenechali nič,“ povedal premiér.

