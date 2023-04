10 Galéria Zdroj: instagram.com/alzbeta_koleckarova ŤAŽKÉ chvíle superstáristky: Jej partner si SIAHOL na život. Srdcervúci ODKAZ do neba! Známa česká speváčka Alžběta Kolečkářová prišla o svojho partnera a otca dvoch malých detí. Poslala mu dojemný odkaz. 17. apríl 2023 Magazín

Superstáristka Alžběta Kolečkářová prežíva najhoršie obdobie svojho života. Jej milovaný partner a otec jej dvoch detí Marcel si siahol na život. Informuje o tom portál iDNES.cz. Speváčka, ktorá zažiarila v druhej sérii Česko Slovenskej SuperStar, sa bolestne rozpísala o svojej strate na Instagrame.

„Bohužiaľ, život občas pripraví udalosti, ktoré neovplyvní žiadna duša a ani žiadna vyššia sila. Verím, že našiel svoj pokoj a mier v duši. Týmto všetkých úctivo prosím o zachovanie piety a rešpekte voči celej rodine, bude to neľahké obdobie, s ktorým sa musíme vysporiadať a načerpať sily,“ napísala speváčka na Instagrame.

Speváčka zároveň priznala, že koncerty rušiť nebude, pretože to je to, čo dokáže odpútať nateraz jej myseľ. „Vážim si váš súcit a plánované koncerty rušiť nebudem, pretože práve naše ciele a sny sú to, čo nás drží nad vodou. Nevzdávajte sa ich za žiadnu cenu.“

