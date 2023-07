Zdroj: Pexels.com , Unsplash.com SVET O SLOVENSKU: Bratislavskí záchranári mali NECHUTNE urážať mladú Češku Barbora si zo Slovenska odniesla ohavný zážitok. Po kolapse skončila v sanitke, kde ju mali vulgárne urážať slovenskí záchranári. 19. júl 2023 Svet o Slovensku

V stredu (12. júla) sa mal na Kollárovom námestí v Bratislave stať otrasný prípad. Ako informoval portál noviny.sk, 22-ročná Češka Barbora mala po vyjdení z hotela dostať záchvat. Na pomoc jej prišli záchranári, ktorých správanie však šokovalo viacerých svedkov. „Jeden z nich povedal kolegovi, že k…, pomôž mi s tým telesom, ja to nedám. To bolo odporné, hnusné,“ cituje portál slová jedného z okoloidúcich.

Mladá Češka sa prebrala až v sanitke. Tvrdí, že si musela vypočuť množstvo nechutných narážok a posmeškov.

Spŕška ohavných urážok

Prípad zarezonoval aj u našich západných susedov. Portál idnes.cz priniesol rozhovor s Barborou a jej mamou Šárkou. 22-ročná žena tvrdí, že záchvatmi trpí, nakoľko má dve neurologické ochorenia a pri preberaní najprv začína počuť a hovoriť môže až po niekoľkých minútach.

„Počula som záchranárov, ako vedľa vedú konverzáciu v štýle "čo budeme robiť s tou tlstou p…? Mohli by sme ju odviezť na ´striologickú´ kliniku…“ Potom mi jeden zo záchranárov trochu stiahol nohavičky, aby poukázal na strie, čo mám na boku. Neustále pokračovali s narážkami, že nemám podprsenku. Jeden z nich mi potom nadvihol výstrih, aby sa uistil, že ju naozaj nemám. Počas tej doby som počula jedného záchranára povedať: „Čo s ňou budeme robiť, oholíme ju a o.ukáme, alebo čo?“ opísala Barbora to, čo sa malo stať v Bratislave. .

Keď sa prebrala, záchranári ju mali bez topánok poslať von zo sanitky: „Záchranár mi povedal, nech si tie topánky nájdem pri lavičke, z ktorej ma zobrali. Takže bez akéhokoľvek prevezenia do nemocnice ma proste pustili von a tým sa to celé skončilo.“

Bez vyšetrenia?

Po vystúpení zo sanitky ju premohol plač. Zastavil sa pri nej svedok, s ktorým má cez Facebook stále komunikovať o pokračovaní prípadu. Mladá žena netuší, prečo ju záchranári neošetrili: „Po tom, čo som sa prebrala, som sa pozerala, či nemám nejaké vpichy, že by mi napríklad aspoň odmerali cukor, keď som nedostala ani kanylu a nezvali ma do nemocnice. Ale nič. Absolútne nič so mnou nespravili.“ V minulosti sa vždy prebrala priamo v nemocnici. O to viac ju malo zaskočiť správanie záchranárov v Bratislave.

Barbora trpí Susacovým syndrómom a neurologickou funkčnou poruchou. V poslednej dobe sa jej začalo stávať, že upadá do bezvedomia. Ešte donedávna síce dostávala záchvaty, no dokázala vnímať, čo sa okolo nej deje.

Nedávno upadla do bezvedomia aj v Taliansku. Podľa jej mamy Barboru previezli do nemocnice, kde ju vyšetrili, spravili EKG, vystavili potvrdenie. „Zistili, že pri záchvate mám sínusovú tachykardiu, teda, že mi srdce bije rýchlejšie, než stokrát za minútu. Sú tam určité problémy, s ktorými mi (záchranári) mali pomôcť tým, že mi nasadia kanylu a dajú tam nejaký roztok na uvoľnenie kŕčov. Tým by mi záchvaty poľavili,“ povedala mladá Češka pre idnes.cz.

Trpí nespavosťou

Barbora si po zážitku v bratislavskej sanitke objavila na tele modriny. Po návrate do Česka však k doktorovi nešla. Jej mamu mal kontaktovať riaditeľ záchrannej služby, aby sa ospravedlnil za to, čo sa stalo.

V rozhovore mladá žena spomenula, že fyzicky je na tom aktuálne v poriadku. „Psychicky ani trochu. Stále nemôžem spať a vždy, keď si na to spomeniem, som úplne rozklepaná. Myslím, že sa to len tak nezlepší. Mám teraz zvýšené antidepresíva a požiadala som o predpísanie lieku na spanie,“ dodala na záver Barbora.

„Záchranárov, ktorých sa incident týka, vedenie už vypočulo. Aj oni majú údajne svojich svedkov a momentálne kompletizujú celkový priebeh situácie,“ píše portál noviny.sk.

