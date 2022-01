Zdroj: TASR/DPA / CC-BY 1.0 SVET O SLOVENSKU: V Berlíne sa začal súd s gangom, ktorý cez Slovensko PAŠOVAL ženy! Sedem mesiacov po veľkom spoločnom záťahu nemeckej a slovenskej polície sa pred berlínsky súd postavili začiatkom týždňa jeden muž a dve ženy. 4. január 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

4. január 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: V Berlíne sa začal súd s gangom, ktorý cez Slovensko PAŠOVAL ženy! Sedem mesiacov po veľkom spoločnom záťahu nemeckej a slovenskej polície sa pred berlínsky súd postavili začiatkom týždňa jeden muž a dve ženy.

Trojčlenný gang je obvinený z pašovania žien z Vietnamu do Nemecka na prostitúciu.

Obvinení podľa denníka Der Tagesspiegel presviedčali Vietnamky, aby išli „pracovať“ do Nemecka, kde skončili vo verejných domoch. Potom ich cez Slovensko nelegálne previezli do Berlína. Tomuto obchodu so ženami sa venovali od roku 2018.

Obžaloba okrem iného zahŕňa nútenie žien k prostitúcii, zneužívanie prostitútok, profesionálne prevádzačstvo cudzích štátnych príslušníkov, falšovanie dokladov a podvod.

Nasadili 700 policajtov!

Hlavný obvinený, 40-ročný muž pôvodom z Vietnamu, mal na starosti vyhľadávanie mladých žien a dohadovanie cien. V prípade priznania viny mu hrozí väzenie na štyri až päť rokov.

Jeho dve kumpánky mu pomáhali s pašovaním žien do Nemecka a ich nútením k prostitúcii. Odmena pre gang sa pohybovala od 13– do 21-tisíc eur za jednu mladú ženu.

Jedného z hlavných podozrivých, vietnamského občana, zadržali v Berlíne, k druhému zatknutiu došlo v Bratislave. V raziách proti organizovanému prevádzačstvu migrantov v niekoľkých mestách v Nemecku, aj v hlavnom meste Slovenska v Bratislave, koncom mája 2021 nasadili 700 policajtov.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk