21. august 2023 TOS Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Na tvorbe famóznych diel spolupracuje slovenský umelec so VČELAMI! V rodnej krajine pomerne neznámy, no umelec zo Slovenska sa už v rôznych kútoch sveta preslávil famóznymi dielami, ktoré vytvoril s pomocou včiel.

„Slovenský umelec Tomáš Libertíny už takmer 20 rokov pracuje so včelami a vytvára v spolupráci s nimi sochy. Považuje sa za dirigenta tohto včelieho orchestra a využíva umenie na skúmanie krásy a inteligencie prírody,“ píše mexické El Heraldo.

Lebky

Zamerali sa na jeho novú sériu, inšpirovanú novozákonným príbehom o Salome, ktorá žiadala hlavu Jána Krstiteľa na tanieri. Hlavnú úlohu v nej hrajú lebky. „Lebka v tomto prípade nemá symbolizovať to, čo v minulosti. Lebky z včelieho vosku majú demonštrovať, čo sa dá znovuzrodiť úsilím prírody,“ vysvetľuje El Heraldo.

„Hlava vyrastá z taniera, akoby chcela byť opäť živá,“ cituje web slovenského umelca, ktorý momentálne žije v holandskom Rotterdame.

Včelí vosk

Vosk je podľa tohto Slováka zdanlivo krehký a mäkký, no v skutočnosti ide o jeden z najodolnejších prírodných materiálov a vie vydržať aj dve tisícky rokov. Ako vysvetlil v minulosti pre portál Ženský web, pri tvorbe diela z včelieho vosku ako prvú vytvára konštrukciu, ktorá sa potom vloží do úľa a včely priamo na nej vyrábajú plásty.

Kto je Tomáš Libertíny?

Narodil sa v Rožňave, no krátko na to sa presťahovali do Košíc, kde vyrastal. Študoval maľbu a sochárstvo v Seattli, a tiež maľbu a konceptuálny dizajn v Bratislave. Po získaní prestížneho štipendia Huygens jeho kroky smerovali do Holandska, kde primárne funguje dodnes.

Svoje diela z včelieho vosku vystavoval po celom svete, okrem iných lokalít aj v Paríži, Londýne, Miláne, New Yorku, Miami alebo aj v Južnej Kórei či v Japonsku.

