26. júl 2023 Zo zahraničia

SVET O SLOVENSKU: Peklo na Rodose, slovenskí hasiči už museli UTEKAŤ pred ohňom Slovenskí hasiči bojujú s ohnivým peklom na Rodose. Situácia je vážna.

Zdroj: HaZZ

Grécko bojuje s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pomáhajú zvládať hasiči z celého sveta. Slovensko na pomoc vyslalo 31 hasičov, ktorí zasahujú na ostrove Rodos. Ich základňou sa stala pláž Lardos v juhovýchodnej časti ostrova.

„Na zásah do Grécka sme sa vydali zo Slovenska v stredu minulý týždeň. Cesta nám trvala dva dni, je nás tu 31. Máme tu pätnásť kusov techniky, zasahujeme na východnom pobreží,“ povedal v rozhovore pre český portál iDnes.cz veliteľ slovenských hasičov Ján Marušín.

Ochránia, ale je v nich horúco

Ako prezradil, teploty sa stále držia nad hranicou 40 stupňov, fúka silný vietor a nebezpečný požiar sa stále šíri.

„Máme kombinézy, ktoré sa používajú pri otvorených požiaroch v prírode, sú nehorľavé a mali by nás ochrániť. Je v nich ale veľké teplo, takže sa striedame, aby sme tu vydržali,“ dodal Marušín.

Zázemie našli v hoteli priamo na pláži. Podľa veliteľa slovenských hasičov na Rodose je to veľká výhoda, nakoľko si môžu oddýchnuť, keď sa striedajú. Na pláži je pusto, rezort je totiž aktuálne prázdny.

Pite, inak skolabujete!

„Netrénovaný človek v tomto počasí vydrží vonku maximálne hodinu na slnku. Potom nastáva dehydratácia, vplyvom potenia aj demineralizácia tela, kŕče. Musíte stále piť. Úplne stále, inak skolabujete,“ pripomenul slovenský hasič s tým, že nakoľko zasahujú v hasičských oblekoch, teplota je „nemerateľná a vlastne sa kúpete v pote.“

Jedlo a nápoje dostávajú od Červeného kríža, ktorý na mieste zaisťuje pomoc turistom a miestnym obyvateľom. Slovenský hasič potvrdil, že grécka strana je s nimi spokojná a posiela ich na miesta, kam potrebuje.

Museli utekať

Pred niekoľkými dňami horeli svahy pri hoteli Kamari Bech na pláži Lardos. „To sme pred ohňom utekali aj my. Nedalo sa to uhasiť, proste to nešlo. Ustupovali sme. A utekali aj turisti, ktorí tu ešte stále boli,“ dodal. Našťastie, večerná zmena prúdenia vetra pomohla dostať plamene pod kontrolu. Okolie hotela tak ostalo ošľahané plameňmi len mierne.

Zdroj: HaZZ

