23. február 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Poliaci zvažujú, že nám zavrú hranice. Situácia je zlá! Naši severní susedia sa boria s treťou vlnou pandémie a zaznamenali aj výskyt juhoafrickej mutácie Covid-19. Môžu zavrieť hranice.

Český portál idnes.cz informuje o slovách poľského ministra zdravotníctva Adama Niedzielského, ktoré sú veľmi varovné. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu nielen v Poľsku, ale aj v okolitých krajinách je možné, že vláda vo Varšave na budúci týždeň rozhodne o prísnejšom režime na hraniciach s Českom a Slovenskom.

Všetko je možné

Už dnes platí podmienka vstupu na poľské územie len s negatívnym testom na koronavírus. Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielský však upozorňuje, že dynamika situácie sa môže kedykoľvek zmeniť a čo platí dnes, už nemusí platiť zajtra.

„V rozhovore pre poľské rádio Zet dostal minister otázku, či Poľsko zvažuje obmedzenia na svojich južných hraniciach s Českom a Slovenskom. Odpovedal – áno, samozrejme,“ píše idnes.cz.

Nič ešte nie je jasné a definitívne rozhodnutie by mala poľská vláda prijať na budúci týždeň. Až potom by sa ukázalo, akú podobu by malo prípadné sprísnenie režimu na hraniciach.

Poliaci nám pomáhajú

Naši severní susedia nedávno čiastočne uvoľnili protipandemické opatrenia a v obmedzenom režime otvorili dokonca aj hotely, divadlá, kiná, či lyžiarske zjazdovky. Zároveň však čelia tretej vlne epidémie a počet nových prípadov infekcie Covid-19 opäť hrozivo stúpa.

„Zároveň Poľsko už zaznamenalo prvý výskyt nákazlivejšej juhoafrickej mutácie koronavírusu v okolí mesta Suwalki na severovýchode krajiny,“ píše idnes.cz.

Dodáva slová ministra zdravotníctva Niedzielského, že juhoafrická a britská variácia vírusu, ktorá v krajine systematicky rastie, prispejú k rýchlejšiemu šíreniu nákazy.

Napriek týmto zlým správam si Poľsko stále môže dovoliť pomáhať Slovensku, ktoré pre katastrofálnu situáciu v nemocniciach muselo požiadať o medzinárodnú po­moc.

„Poľsko oznámilo, že pre slovenských pacientov môže vyčleniť 200 miest na jednotkách intenzívnej starostlivosti,“ uvádza portál.

Ako je to možné? Poliaci majú totiž stále výhodu akéhosi nemocničného „bezpečnostného vankúša“ v podobe 26-tisíc voľných lôžok pre pacientov s Covid-19. Momentálne majú obsadených asi 13-tisíc nemocničných postelí.

