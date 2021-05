Zdroj: Facebook.com/Bencsik János - A Tatai medencéért SVET O SLOVENSKU: Vzniklo krásne slovensko-maďarské bicyklové priateľstvo Dobrí susedia by sa mali navzájom navštevovať, pomáhať si a dôverovať si. Na týchto základoch je postavený aj najnovší cyklo projekt cez rieku Dunaj. 21. máj 2021 MI Svet o Slovensku

21. máj 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Vzniklo krásne slovensko-maďarské bicyklové priateľstvo Dobrí susedia by sa mali navzájom navštevovať, pomáhať si a dôverovať si. Na týchto základoch je postavený aj najnovší cyklo projekt cez rieku Dunaj.

Portál themayor.eu informuje o novom a jedinečnom projekte cezhraničného bike-sharing systému medzi Slovenskom a Maďarskom. Deväť miest na oboch brehoch Dunaja sa spojilo, aby umožnilo ľuďom požičiavať si a vracať bicykle kdekoľvek na ich území.

Takto sa to robí!

Ľudia žijúci na slovenskom a maďarskom brehu Dunaja majú medzi sebou úzke väzby a často sa premiestňujú z jednej krajiny do druhej. Nový systém zdieľaných bicyklov im to určite uľahčí a rovnako môže oživiť aj miestny turizmus. Do spoločného projektu sa zapojili štyri maďarské a päť slovenských miest.

Spolupráca zahŕňa maďarské mestá Komárom, Tata, Kisbér a Oroszlány. Na slovenskej strane sú to Komárno, Hurbanovo, Nesvady, Kolárovo a Nové Zámky.

Zorganizovať takýto projekt nebola lacná záležitosť. Náklady sú 980-tisíc eur, ale 85 % z nich financuje Európska únia cez regionálny rozvojový fond. Bicykle dodal maďarský výrobca Neuzer, pričom 95 z nich bude klasických a v ponuke bude aj 35 elektrobikov.

Ako to funguje

Ak si chcete požičať bicykel, musíte mať plastovú kartičku KOMBIbike a kúpiť si lístok. Na výber máte jednodňový, 3-dňový alebo týždenný. Ak chcete túto službu využívať dlhodobo, môžete si kúpiť aj mesačný alebo ročný lístok.

Bicykel si môžete požičať a vrátiť kdekoľvek z uvedených trinástich bodov v ktoromkoľvek zo zapojených miest.

V rámci jednej jazdy sa môžete bicyklovať maximálne desať hodín. Ak bicykel v tomto časovom rozsahu nevrátite, prevádzkovateľ to vyhodnotí ako stratu a začne po ňom pátrať. Bicykle majú zabudovaný GPS systém a v blízkosti ich stojanov sú aj priemyselné kamery.

Zdroj: Dnes24.sk