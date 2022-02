SVET O SLOVENSKU: Známy americký moderátor si nás splietol. Neuveríte, S KÝM!

Slovákov už ani neprekvapí, keď si ich svet pomýli so Slovincami. Podarilo sa to Georgeovi W. Bushovi počas americkej prezidentskej kampane v roku 1999. Taliansky premiér Silvio Berlusconi zase v roku 2003 privítal na oficiálnej návšteve slovinského premiéra ako slovenského.

Známemu moderátorovi Fox News a konzervatívnemu komentátorovi Tuckerovi Carlsonovi sa však vo vysielaní americkej stanice podarilo čosi iné. Pomýlil si Slovensko so Srbskom, upozornil portál Kafkadesk.

Carlson je veľkým fanúšikom Donalda Trumpa, ale aj maďarského premiéra Viktora Orbána. V príspevku, v ktorom vychvaľoval jeho imigračnú politiku, si očividne pomýlil severné a južné hranice Maďarska.

„Zadržia migrantov, odfotia ich, vypočujú a o pätnásť minút neskôr ich pošlú za plot, späť na Slovensko,“ vyhlásil Carlson.

Carlson sa stal jedným z najväčších obhajcov vlády Viktora Orbána v Spojených štátoch. V komentári hovorí, že fungovanie maďarskej imigračnej politiky videl na vlastné oči pri návšteve krajiny v roku 2021. Počas nej sa vybral aj na južnú hranicu so Srbskom, ktoré si doplietol so Slovenskom.

Ľudia na sociálnych sieťach si po odvysielaní príspevku Fox News veľmi rýchlo všimli jeho prešľap a začali si z neho robiť žarty. Niektorí zároveň upozornili, že Maďarsko a Slovensko sú súčasťou spoločného schengenského priestoru a žiadne ploty medzi krajinami na hraniciach nefungujú.

„They take the guys, they take their picture, they interview them and then like 15 minutes later they lead them outside the fence and let them back into Slovakia”.



Dear @TuckerCarlson , the name of the country you are looking for is Serbia. https://t.co/cm5ZThLM5S