1. december 2021 Magazín SVOKRA Gizka Oňová oslavuje: Iné babičky pozerajú seriály, ja stále lietam na metle! Zdá sa, že obľúbená televízna svokra nestarne. Počas nečakanej oslavy narodenín prezradila, z čoho čerpá potrebnú energiu.

Slovenská speváčka a muzikálová herečka Gizka Oňová v stredu 1. decembra oslávila 73 rokov. Najznámejšia svokra je súčasťou veľkého množstva televíznych programov. V utorok 30. novembra bola hosťom markizáckeho Telerána.

Obrovské prekvapenie

V televízii si pre Gizku pripravili veľké prekvapenie. Jej nefalšované reakcie mohli diváci sledovať počas živého vysielania.

„Gizka, nemá sa to robiť vopred, ale my by sme vás teraz chceli prerušiť, pretože sa blíži váš veľký deň, váš sviatok, ktorý bude zajtra. Dovoľte, aby sme vám zablahoželali k vašim narodeninám,” povedala počas utorňajšieho vysielania moderátorka Zuzana Čimová.

V momente sa pri bývalej „repeťáčke“ objavil kuchár s tortou a obrovskou kyticou kvetov, na čo sa šokovaná Oňová zmohla len na „Pane bože!”

Po sfúknutí sviečok na narodeninovej torte prezradila, čo jej aj vo veku 73 rokov dodáva potrebný elán a energiu.

Čo jej dáva energiu?

„Ďakujem vám a všetkým mladým tu v televízii Markíza, lebo vy mi nebudete veriť, ale toto mi dáva tú energiu! Lebo už v mojom veku babičky pozerajú seriály, sťažujú sa a ja nič. Ja len lietam na metle, lebo vy mladí ma stále niekam voláte. Ďakujem vám veľmi pekne,” cituje slová známej herečky a speváčky portál denníka Plus jeden deň.

Gizela Oňová sa narodila 1. decembra 1948. Z prvého manželstva má syna Rolanda a dcéru Scarlett. S druhým manželom priviedla na svet dcéru Martu.

V muzikáli Mníšky a aj jeho pokračovaní Mníšky 2: Milionárky stvárnila postavu sestry Huberty. Je spoluautorkou niekoľkých kníh. Na televíznych obrazovkách sa predstavila v reláciách Vtipnejší vyhráva, Repete, Šláger paráda a v roku 2004 sa zhostila úlohy svokry v rovnomennej šou.

