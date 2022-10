TÁTO správa z NHL zarmúti hokejových fanúšikov: Slafkovský je zranený! ČO sa mu stalo?

Informáciu o zdravotných problémoch jednotky tohtoročného draftu zverejnil Montreal Canadiens na sociálnych sieťach.

Juraj Slafkovsky a subi une blessure au haut du corps. Il est évalué au jour le jour.



Juraj Slafkovksy is day-to-day with an upper-body injury.