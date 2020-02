5. február 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Ten chlap snáď nestarne! Ovečkin láme ďalšie rekordy a napodobnil Bondru

Ruský hokejista v službách Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin pokoril v NHL ďalšiu významnú métu. Kapitán tímu totiž súka góly jedna radosť, a to už má 34 rokov.

Washington na svojom ľade prehrával s Los Angeles ešte v 54. minúte 1:2. Potom však zaúradoval Alexander Ovečkin a čistým hetrikom v rozmedzí necelých piatich minút rozhodol o triumfe 4:2. Ovečkin strelil 40. gól v tomto ročníku, v uplynulých siedmich zápasoch sa presadil štrnásťkrát.

Dva góly od magickej méty

Celkovo má kapitán Capitals na konte v profilige 698 gólov a je ôsmy v historickej tabuľke, za siedmym Mikeom Gartnerom zaostáva o desať gólov. „Za päť minút rozhodol zápas. Je to hviezda ligy, toto ho robí výnimočným,“ povedal tréner domácich Todd Reirden.

Zmazal Bondrov rekord

Posledným hráčom NHL, ktorý zaznamenal tri góly v posledných siedmich minútach tretej tretiny, bol Peter Bondra. Podarilo sa mu to 26. marca 1996 v zápase proti N.Y. Islanders (7:1).

Páli mu to v každej sezóne

Obávaný kanonier dokázal zaznamenať 40 gólov v jedenástej sezóne a je sám v NHL, komu sa to podarilo v jednom mužstve. Pred ním Wayne Gretzky skóroval 40-krát a viac v 12.ročníkoch, no na rozdiel od Ovečkina k tomu „potreboval“ dva kluby. „Viem, že moji najbližší mi to budú neustále prízvukovať. Na to však neberiem ohľad, keď idem na ľad. Naopak, tam si robím len svoju prácu,“ skromne poznamenal 34-ročný ostrostrelec.

