28. júl 2023 Zo Slovenska Tešili ste sa na príjemný letný víkend? Musíme vás SKLAMAŤ! Počasie sa ZHORŠÍ Pred nami je vytúžený víkend. Aké počasie nás čaká počas voľných dní?

Zdroj: TASR/Michal Svítok , TASR/Pavol Zachar

V priebehu štvrtka (27. júla) bolo na Slovensku slnečno, no na túto ročnú dobu aj chladno. Mohol za to chladný vzduch, ktorý sa k nám dostáva zo severozápadu.

Teploty budú stúpať

Záver pracovného týždňa by mal byť iný. Bude síce viac oblačnosti, no má byť aj teplejšie. „Počasie totiž na našom území ovplyvní frontálny systém a dnes nás ovplyvní jeho teplý front. Ten sa postará o to, že piatok bude na našom území v znamení oblačného a predovšetkým upršaného počasia. Zrážky zasiahnu predovšetkým severnú polovicu územia a priniesť môžu do 10 mm zrážok,“ informuje iMeteo.sk.

Na juhu by sa mali postupne teploty dvíhať k hranici +30 °C. „Počas dnešného dňa tak bude síce oblačno a na severe aj daždivo, ale teplejšie. Zajtra nás však čaká ďalšia zmena a to v podobe studeného frontu,“ dodáva portál.

Pripravte sa na zhoršenie!

Sobota prinesie na naše územie prevažne premenlivé počasie, no podľa iMeteo.sk sa v priebehu popoludnia najmä na severe a východe krajiny budú tvoriť prehánky a búrky.

„Výrazné zhoršenie počasia nastane v nedeľu, kedy počasie na našom území začne ovplyvňovať studený front. Prvé búrky by sa nad naše územie mohli dostať už v nedeľu ráno a postupne sa rozšíria nad celé naše územie,“ píše portál.

Nedeľa tak má byť v znamení zamračeného počasia s početnými a intenzívnymi búrkami.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk