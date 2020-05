9. máj 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Testy na koronavírus priamo v potravinách? Majú čestné miesto medzi alkoholom!

Chcete zistiť, či máte vírus COVID-19, ale nedostali ste sa do "poradia" oficiálneho testovania? Nezúfajte, skočte do týchto potravín a kúpte si ho!

Slováci každý deň netrpezlivo čakajú na výsledky, ktoré oznámi Národné centrum zdravotníckych informácií. Dozvedia sa, koľko ľudí pribudlo na zoznam pozitívne testovaných na koronavírus. Na začiatku karanténneho stavu patrili testy na ochorenie COVID-19 k nedostatkovému tovaru. Zdá sa však, že sa to zmenilo.

Sú hneď po ruke

Približne pred mesiacom začali mnohým ľuďom chodiť do mailových schránok odkazy na stránky, kde sa dajú testy na koronavírus zohnať.

Išlo napríklad o weby so zľavami či internetové obchody. Najnovšie sme narazili na rýchlotesty priamo v potravinách! „Aj by som si ich kúpila, ale dať za ne toľko peňazí je v týchto časoch pre mňa vysoká suma,“ povzdychla si pani v dôchodkovom veku počas nákupu v potravinách.

Nečakaný objav

Prečo to tá pani vlastne hovorila? A v tom to prišlo! Priamo pri pokladni, za chrbtom predavačky, medzi alkoholom trčí obyčajný papier s nápisom: „Testy na koronavírus. Dva kusy v balení, 39 eur!“ Najprv sme si mysleli, že ide o žart, preto sme sa vybrali za vedúcim predajne potravín, v ktorej sa nachádza aj známa petržalská pekáreň. „Nie je to vtip, sú to rýchlotesty na COVID-19,“ povedal šéf predajne.

Ako sa tam dostali?

Aj vám napadla otázka, ako sa mohli testy tak ľahko dostať priamo k spotrebiteľovi. Ešte k tomu v potravinách? „Nič špeciálne za tým nie je. Jednoducho nám ich doniesli, či ich chceme zaradiť do predaja. Nevidel som za tým nič zlé, práve naopak. Každý si tak môže testy zakúpiť a otestovať sa. Zobrali sme ich aj preto, aby sme mali nejaké testy po ruke, keby sme mali podozrenie, že náhodou má niektorí z našich zamestnancov príznaky choroby,“ vysvetlil vedúci potravín s pekárňou, ktorý dodal, že ide o certifikovaný produkt.

Takto funguje test z potravín

V potravinách nám dali kontakt na predajcu, kde sme sa o testoch dočítali toto: „Je to imunochromato­grafický test na rýchle kvalitatívne zisťovanie rozdielov medzi IgG (imunoglobulín G) a IgM (imunoglobulín M) protilátkami na COVID-19 z celkovej krvi, krvného séra a krvnej plazmy. Výsledok testu detegujú červeno sfarbené prúžky na kazete.“

Je výsledok zaručený?

Na stránke predajcu sa dočítate, že tento test poskytuje len predbežný výsledok a každá pozitívna vzorka na COVID-19 musí byť potvrdená ďalším testovaním a klinickými nálezmi. A ešte na záver sme oslovili šéfa petržalských potravín, či idú testy na odbyt? „Ale áno, niekoľko sme ich už predali.“

