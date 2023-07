3 Galéria Zdroj: TASR/AP , Pexels.com Konkurencia Twitteru má vážny PROBLÉM: Threads zbiera aj tie NAJCITLIVEJŠIE údaje Nová aplikácia od spoločnosti, ktorá stojí za Facebookom a Instagramom, sa za pár hodín stala hitom. Informácie o tom, čo všetko Threads zbiera, sú však zarážajúce. 9. júl 2023 Technológie

9. júl 2023 Technológie Konkurencia Twitteru má vážny PROBLÉM: Threads zbiera aj tie NAJCITLIVEJŠIE údaje Nová aplikácia od spoločnosti, ktorá stojí za Facebookom a Instagramom, sa za pár hodín stala hitom. Informácie o tom, čo všetko Threads zbiera, sú však zarážajúce.

V noci na štvrtok spustila spoločnosť Meta svoju aplikáciu Threads, ktorá má byť konkurenciou obľúbenej sociálnej sieti Twitter. Novinka sa okamžite stala hitom a len za prvých sedem hodín sa do nej zaregistrovalo desať miliónov ľudí.

Hrozí žaloba?

Spusteniu novej platformy sa však nevyhli problémy. Twitter Elona Muska sa spoločnosti Meta vyhráža, že ju zažaluje. Právnici Twitteru tvrdia, že Meta zamestnala prepustených zamestnancov Muskovej siete a narušila tak jej obchodné tajomstvo a duševné vlastníctvo. To však nie je ani zďaleka ten najväčší problém.

Threads je dostupná v desiatkach krajín, no do Európskej únie sa oficiálne ešte nedostala. Spoločnosť Marka Zuckerberga musí najprv vyriešiť viacero záležitostí v oblasti regulácie a GDPR. V konečnom dôsledku je to možno dobre. Na verejnosť totiž vyplávali zarážajúce informácie.

Služba Threads totiž zbiera až neuveriteľné množstvo dát o svojich používateľoch. „Keby ste si vytlačili screenshot s detailmi o tom, ako aplikácia pracuje s vašimi dátami, zrejme by bol dlhší ako pol metra,“ píše mobilmania.cz.

Vie o vás takmer všetko

Hneď po nainštalovaní aplikácia od používateľov vyžaduje prístup k ohromnému množstvu citlivých informácii. Všimol si to aj jeden zo spoluzakladateľov Twitteru Jack Dorsey, ktorý zdieľal snímku obrazovky zobrazujúcu základné okruhy informácií, ktoré nová aplikácia zhromažďuje.

„Threads zhromažďuje takmer všetko, čo môže, vrátane údajov o vašom zdraví, nákupoch, finančných informáciách, polohe, kontaktných údajoch, histórii vyhľadávania a prehliadaní,“ upozornil portál mashable.com.

Podľa indiatoday.in má aplikácia prístup aj k udalostiam v kalendári, aplikáciám, kontaktom, hlasovým nahrávkam, hudobným súborom, fotografiám, videám, SMS správam, e-mailom, informáciám o platobnej karte a zbiera aj detailné finančné údaje. „Okrem toho aplikácia presahuje bežné zhromažďovanie údajov tým, že sa ponorí do citlivejších oblastí, zahŕňa biometrické údaje, sexuálnu orientáciu a etnické informácie,“ upozorňuje portál. Podľa mobilmania.cz dokonca aplikácia zbiera aj informácie o viere a politických názoroch používateľa.

