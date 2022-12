TIETO Vianoce sú poznačené TRAGÉDIAMI: Autobus padol do rieky, zomrelo šesť cestujúcich!

V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA.

Po páde autobusu do rieky Lérez stále nie je jasné, či je ešte nezvestný jeden pasažier, uviedli španielske záchranné služby.

Krátko po nehode v sobotu vytiahli z vraku živých dvoch ľudí, 63-ročného vodiča a cestujúcu ženu. Dve telá našli v sobotu, zvyšné štyri počas nedele, dodali záchranári.

Autobus s deviatimi ľuďmi šiel po ceste N-541 z mesta Vigo do mesta Lugo, keď sa okolo 21.30 h SEČ zrútil z mosta do rieky blízko mesta Pedre, neďaleko hranice s Portugalskom.

Regionálne noviny La Voz de Galicia napísali, že autobus viezol ľudí vracajúcich sa z návštevy svojich blízkych vo väznici v meste Monterroso v strednej časti Galície.

Podľa rôznych správ bolo v autobuse celkovo osem alebo deväť ľudí. Záchranné služby uvádzali celkovo osem osôb, ale médiá ich hlásili deväť a odvolávali sa pritom na očitých svedkov.

Záchranné a vyslobodzovacie práce boli v nedeľu večer už veľmi sťažené, zdôrazňovali hovorcovia polície, hasičov a regionálnej samosprávy.

Operáciu brzdil v nedeľu silný prúd rieky a nepriaznivé počasie s hustým lejakom, ktorý spôsobil aj dvíhanie hladiny rieky.

