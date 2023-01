Zdroj: Instagram.com/ales_loprais TRAGÉDIA na Dakare: Český líder Loprais zrazil fanúšika. Keď sa to dozvedel, ODSTÚPIL! Český pretekár Aleš Loprais odstúpil po tragickej smrti jedného z fanúšikov z Rely Dakar. Práve jeho vozidlo v utorok zasiahlo talianskeho diváka, ktorý zraneniam podľahol. 11. január 2023 han Šport Ostatné športy

11. január 2023 han Šport Ostatné športy TRAGÉDIA na Dakare: Český líder Loprais zrazil fanúšika. Keď sa to dozvedel, ODSTÚPIL! Český pretekár Aleš Loprais odstúpil po tragickej smrti jedného z fanúšikov z Rely Dakar. Práve jeho vozidlo v utorok zasiahlo talianskeho diváka, ktorý zraneniam podľahol.

Loprais bol priebežný líder celkového poradia.

Zlé miesto

Šesťdesiatdeväťroč­ný taliansky priaznivec stál na trase deviatej etapy tesne za horizontom jednej z dún a bol veľmi blízko vyjazdenej stopy. Zraneniam podľahol počas leteckého transportu do nemocnice. Posádka tímu Loprais Praga o zrážke s divákom nevedela, organizátori ju o tom informovali až neskoro večer po skončení etapy.

„Aleš Loprais sa oficiálne prihlásil úradom pri vyšetrovaní nehody, čo mu znemožnilo štart v desiatej etape. Takýto postup býva bežný,“ uviedli organizátori v oficiálnom vyhlásení.

Zdrvený Loprais

„Vyhasol ľudský život a v podstate to bolo mojím pričinením. Nikto z posádky to nevedel, máme aj záber z paluby a videá, ktoré to dokazujú. Nič to však nemení na tom, že vyhasol ľudský život. Chcel by som vyjadriť sústrasť jeho rodine, blízkym a kamarátom,“ uviedol Loprais na sociálnej sieti Facebook. Vedúci pretekár v kategórii kamiónov oslavoval v deň tragédie 43. narodeniny.

