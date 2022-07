Zdroj: Polícia Slovenskej republiky TRAGÉDIA vo vodnej nádrži: Pod hladinou zmizol mladý muž! Na Slovensku máme ďalšiu obeť letného kúpania. K nešťastiu došlo vo vodnej nádrži Teplý vrch. 18. júl 2022 Jakub Forgács Krimi

18. júl 2022 Jakub Forgács Krimi TRAGÉDIA vo vodnej nádrži: Pod hladinou zmizol mladý muž! Na Slovensku máme ďalšiu obeť letného kúpania. K nešťastiu došlo vo vodnej nádrži Teplý vrch.

Počas víkendu prijali banskobystrickí krajskí policajti nepotešujúcu správu z brehov vodnej nádrže Teplý vrch. „Pod hladinou mal zmiznúť 27-ročný muž,“ uviedli na sociálnej sieti so slovami, že ide o ďalšiu obeť letného kúpania.

„Najhorší scenár sa potvrdil vo večerných hodinách, kedy sa ho zasahujúcim zložkám podarilo z vody vytiahnuť, ale žiaľ už bez známok života,“ pokračovali muži zákona, ktorí rodine a blízkym vyjadrili úprimnú sústrasť.

„V aktuálnej sezóne už ide o štvrtú obeť letného kúpania v Banskobystrickom kraji. Pred vstupom do vody treba dôkladne zvážiť, či je daná lokalita bezpečná, či nemáte zdravotné problémy, ktoré by mohli skončiť srdcovým kolapsom a najmä svoje plavecké schopnosti. Nie je hanbou plávať radšej v plytkej vode, ale s vedomím, že aj v prípade problémov je vám pomoc nablízku a nestratíte sa pod hladinou,“ upozornili policajti, ktorí zároveň zdôraznili, aby ľudia nikdy nevstupovali do jazera pod vplyvom alkoholu.

ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk