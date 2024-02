Dnes o 15:56 ELA Politika Trapas opozície: Nevedia počítať do 30? Šimkovičovú odvolávať nebudú pre školácku chybu! Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) nezvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).

Zdroj: TASR/František Iván

Pod návrhom opozičných strán Progresívne Slovensko a SaS je podľa neho len 28 podpisov, pričom potrebných je 30. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou kancelárie NR SR.

Nebolo ich 30

„Práve som podpísal dokument, ktorý som vo svojej funkcii ešte nepodpisoval. Od piatku sa pozerám na opozičný návrh na vyslovenie nedôvery ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorý predložili poslanci SaS a PS a nestačím sa čudovať. Ako počítame, tak počítame, pod návrhom je len 28 podpisov,“ uviedol Peter Pellegrini.

„Každý poslanec v parlamente by mal vedieť, že návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi musí zo zákona obsahovať minimálne 30 podpisov poslancov. A keďže ani cez víkend neprišiel návrh, ktorý by to spĺňal, musím dnes podpísať rozhodnutie, v ktorom konštatujem, že tento opozičný návrh nespĺňa podmienky dané ústavou,“ skonštatoval Pellegrini.

Opozičné PS a SaS v piatok (2. 2.) podali podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej chceli odvolávať Šimkovičovú z funkcie. Ministerka kultúry iniciatívu na jej odvolanie považuje za bežnú súčasť politického boja.

„Do budúcna odkazujem pánom a dámam z opozície, aby sa naučili pravidlá platné v NR SR,“ dodal Peter Pellegrini.

Administratívny omyl

Aktualizované 15:55 Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a SaS v utorok (6. 2.) opäť podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).

„Smutné je, že Pellegrini sa vytešuje z jedného strateného hárka a točí si o tom videá. Namiesto toho stačilo slušné upozornenie a omyl by bol odstránený, prípadne by sa Pellegrini mohol konečne vyjadriť, či schvaľuje nenávistné prejavy a diletanstvo ministerky Šimkovičovej, ktorú vo funkcii kryje,“ uviedlo PS v stanovisku.

Strana SaS deklarovala, že dodala maximálny počet podpisov prítomných poslancov. „Nič to nemení na fakte, že podanie na odvolávanie Šimkovičovej podáme opäť a vypočujeme volanie viac ako 180-tisíc občanov, ktorí sa podpísali pod petíciu na jej odvolanie,“ skonštatoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

Petícia za odstúpenie

Iniciátori otvorenej výzvy za odstúpenie ministerky kultúry odovzdali v pondelok v sídle rezortu listinu s podpornými podpismi. „K výzve sa od 17. do 26. januára pripojilo 188.494 signa­tárov,“ informovala za koordinačný výbor Michaela Kučová.

Signatári výzvy vyčítajú Šimkovičovej autokratický spôsob vedenia rezortu, nezáujem o odbornú diskusiu a kroky, ktoré sú v rozpore s prijatou stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu.

„Chceme pani ministerku upozorniť, že nie je kráľovnou, ale slúžkou kultúry,“ zdôraznila ešte pred odovzdaním výzvy jedna z jej iniciátoriek Ilona Németh.

Zdroj: Facebook

Zdroj: TASR