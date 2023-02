Zdroj: instagram.com/robbfacialplasticsurgery Trápia vás BACUĽATÉ líčka? Táto procedúra je HITOM, rýchlo odstráni ich plnosť! Túžite po štíhlejšej tvári? Trendom je časovo nenáročná procedúra, vracia mladosť. 18. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

18. február 2023 Monika Hanigovská Magazín Trápia vás BACUĽATÉ líčka? Táto procedúra je HITOM, rýchlo odstráni ich plnosť! Túžite po štíhlejšej tvári? Trendom je časovo nenáročná procedúra, vracia mladosť.

Bacuľatá tvár dokáže potrápiť nejednu ženu či muža. Ak máte pocit, že napriek športovaniu sa váš tuk akosi viac hromadí v oblasti líčok, možno pre vás bude vhodná bukálna lipektómia. Je hitom celebrít a obľúbili si ju aj Slováci. Ako zákrok prebieha a kto je najlepším kandidátom na premenu?

Líčka na počkanie

Je to časovo nenáročné miniinvazívne chirurgické odstránenie nechceného tukového tkaniva. Nemusíte sa obávať, vykonáva sa aj v lokálnej anestézii. Pacienti po tejto procedúre odchádzajú len s drobnými rankami, aj tie sa rýchlo hoja.

Výsledky sú však viditeľné už po zákroku. Netreba mať obavy ani z jaziev, skrášlenie sa vykonáva z vnútornej strany líc.

Zákrok celebrít

„Považujem to za jednu z klasických tajných plastických operácií celebrít,“ povedala Lara Devganová, plastická chirurgička pre portál The New York Times.

„Sú to všetko drobné operácie, ktoré menia črty tváre o 1 až 2 milimetre,“ dodala.

Ktoré celebrity sa dali takto vylepšiť? Procedúru priznala Khloe Kardashian či Chrissy Teigen, ale dokonalé štíhle tváre možno naraz vidieť aj u hviezd ako Bella Hadid, Sophie Turner, Zoë Kravitz či Anya Taylor-Joy. Tieto hviezdy časť verejnosti aj média tiež spájajú s procedúrou.

„Urobila som tú vec na odstránenie bukálneho tuku,“ pochválila sa verejne Teigen na Instagrame. „A keďže som stopla alkohol, skutočne vidím výsledky a páči sa mi to.“ Informuje o tom Insider.

Kto nie je vhodným kandidátom?

No pozor, vyhnúť zákroku by sa skôr mali mladšie ročníky, pretože riskujú poškodenie blízkych štruktúr na vnútornej strane úst, ako sú slinné žľazy a nervové zakončenia.

„Nemyslím si, že by sa to malo odstraňovať u mladých ľudí,“ varuje plastický chirurg Naveen Cavale pre Vogue.

„Môj osobný názor je, že to môže byť naozaj dobrá operácia pre správneho kandidáta. Čo ma však znepokojuje pri akomkoľvek „trende“, je to, že ľudia skáču do rozbehnutého vlaku, pretože sa o tom veľa hovorí na sociálnych sieťach. Existuje aj konkrétny vzhľad, ktorý je v súčasnosti trochu v móde – ale móda je podľa definície časovo obmedzená a takáto zmena je trvalá,“ upozorňuje plastický chirurg Marc Pacifico. Odstránený tuk v oblastí líc by preto nemal byť len akýmsi výstrelkom jeho nositeľa.

Skúsiť to môžete aj inak

AK nie ste vhodným kandidátom, nezúfajte. „Lekár môže navrhnúť, že vám namiesto redukcie bukálneho tuku, pridá do lícnych kostí nejakú výplň. Táto oblasť sa zvýrazní a okolie pod ňou bude pôsobiť menšie. Existujú rôzne kroky, ktoré možno aplikovať každému, čo túži po krajšom vzhľade,“ radí na záver tamojší chirurg.

