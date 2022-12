Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj MILÉ gesto policajtov priamo v službe: Strateného PRVÁČIKA našli a odviezli ho k babke Muž objavil rozrušeného chlapca, ktorý stál na ulici a plakal. O všetko sa postarala hliadka trnavskej PMJ. 20. december 2022 Rôzne

20. december 2022 Rôzne MILÉ gesto policajtov priamo v službe: Strateného PRVÁČIKA našli a odviezli ho k babke Muž objavil rozrušeného chlapca, ktorý stál na ulici a plakal. O všetko sa postarala hliadka trnavskej PMJ.

Nevšedný prípad riešili ráno policajti z PMJ Denis Šaradín a Marián Bukovský. Operačné stredisko ich vyslalo na pomoc plačúcemu 6-ročnému chlapcovi.

Rozrušený školáčik

„Krátko pred 8:00 h zavolal na políciu 31-ročný muž, že je na jednej z čerpacích staníc v Trnave aj s malým rozrušeným školákom. Počas toho, ako išiel do práce si totiž všimol, ako dieťa bezradne stojí na ulici a plače,“ informuje trnavská polícia s tým, že chlapec sa mal stratiť po ceste do blízkej školy.

Policajná hliadka dorazila na miesto do pár minút od prijatia oznámenia.

Policajná eskorta

„Po ich príchode sa chlapček upokojil, rýchlo si získali jeho dôveru a bez problémov s nimi začal komunikovať. Policajtom povedal, že do školy chodieva vždy tou istou cestou aj so svojím starším súrodencom. Teraz ale musel ísť sám, po ceste sa zamyslel a zabudol, kadiaľ sa má do školy dostať,“ prezradila polícia.

PMJčkari sa od neho dozvedeli, že jeho stará mama býva neďaleko.

„Aj keď nevedel presnú adresu, cestu poznal, a tak ho peši odprevadili až k nej domov. Tam sa im podarilo spojiť sa aj s jeho mamou, ktorá si ho živého a zdravého prišla zobrať. Nakoniec bol malý školáčik spokojný a cestu k babke, s dvoma zdatnými policajtmi, si naplno užíval,“ dodáva Polícia SR – Trnavský kraj.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

RANNÝ ZÁŽITOK MALÉHO PRVÁČIKA 🧒 PMJČKARI MU SPRAVILI POLICAJNÝ DOPROVOD Nevšedný prípad riešili dnes ráno policajti z... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Monday, December 19, 2022

Zdroj: Dnes24.sk