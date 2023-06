Tureckou metropolou otriasol VÝBUCH: Po nešťastí v Ankare hlásia OBETE

Päť zamestnancov zahynulo pri sobotňajšom výbuchu v továrni na výrobu rakiet a výbušnín v tureckej metropole Ankara. Informovalo o tom turecké ministerstvo obrany, píše agentúra AP.

K explózii došlo v sobotu ráno v areáli štátnej korporácie MEK, ktorej podniky vyrábajú zbrane a ďalšie vybavenie pre tureckú armádu.

Podľa tureckého rezortu obrany prišli o život všetci piati zamestnanci, ktorí sa v momente výbuchu nachádzali v objekte.

Budova závodu na predmestí Ankary sa v dôsledku explózie zrútila. Na mieste zasahovali viaceré hasičské vozidlá. Zhromaždili sa tam aj príbuzní zamestnancov, ktorí žiadali informácie o osude svojich blízkych.

Presnú príčinu explózie, ktorá rozbila okná a výklady v okolitých uliciach, objasní až ďalšie vyšetrovanie. Podľa ankarského guvernéra Vasipa Šahina ju však zrejme spôsobila chemická reakcia, ktorá nastala počas výroby dynamitu.

