8 Galéria instagram.com/emmachenartistry , instagram.com/stellacini Zdroj: instagram.com/wolfiecindy Zahviezdite ako Beyoncé či Jennifer Lopez: HITOM leta je vzdušná ofinka, FOTO Pristane takmer každej nositeľke a pre strih sa v nej nespotíte. Vyskúšate? 26. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín

26. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Zahviezdite ako Beyoncé či Jennifer Lopez: HITOM leta je vzdušná ofinka, FOTO Pristane takmer každej nositeľke a pre strih sa v nej nespotíte. Vyskúšate?

Horúcim trendom počas tohto leta budú ofinky, ktoré pristanú takmer každej žene. Jednoduchý strih dokáže skrášliť, a to si uvedomili tiež hviezdy ako Dakota Johnson, Penelope Cruz, Lady Gaga, Emilia Clarke či Beyoncé.

In sú prevzdušnené ofinky – sú vhodné pre oválne, hranaté aj guľaté tváre.

„Sú viac než len jemne vystrihané vrstvy okolo vlasovej línie, nie sú také ťažké ako klasicky „plné“ ofiny. Pekne orámujú tvár a môžete ich zastrčiť nabok, aby zmizli vo zvyšných vrstvách vlasov, alebo ich posunúť dopredu,“ opisuje veľký boom nasledujúcich mesiacov Glamour magazine. Vyskúšať ju môžete hneď na niekoľko spôsobov.

1) Ofinka curtain bangs

Skúste ofinku curtain bangs, ktorú si pamätajú dievčatá a ženy v najväčšej módnej vlne v 70. rokoch, a tento štýl opäť naberá na veľkej popularite.

„Ofinové záclonky“ krásne orámujú tvár a zvýraznia oči.

Stačí si ponechať vlasy rozpustené alebo v drdole, a vybrať sa takto do práce, na oslavu či len tak do mesta.

2) Romanticky vytočené

Ak chcete vytvoriť romantický look alebo zjemniť ostrejšie črty tváre, táto ofinka bude pre vás tou správnou voľbou.

Vyhovuje tiež ženám, ktoré si netrúfajú na príliš veľké zmeny.

Vlasy okolo tváre sú od zvyšku len o niečo kratšie, no tajomstvo dokonalého účesu je v ich nenáročnej úprave. Ofinku rozdeľte na stred, pomocou fénu a hrebeňa ju fénujete do oblúčika. Zapracujte ju do copa či drdola, vpredu prstami viac uvoľnite. Ak chcete docieliť ležérnejší vzhľad, vyberte z dolnej časti tváre dva tenšie pramienky vlasov a nechajte ich len tak spustené.

Inšpirujte sa ďalšou dvojicou ofiniek. Ak ste si vybrali tú najlepšiu, pozrite sa aj na to, ako vám vydrží najdlhšie počas horúceho leta. Nájdete na druhej strane!

8 Galéria

Zdroj: instagram.com/laudydoeshair

Zdroj: Dnes24.sk