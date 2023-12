10. december 2023 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: S čím vám pomôže blížiaci sa NOV v znamení Strelca? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam od 11. do 17. decembra?

„V stredu 13. decembra nastane nov v znamení Strelca o 00.34 hodine. Ak túžite duchovne rásť alebo sa bojíte ďalekých ciest, požiadajte o pomoc Lunu,“ vysvetľuje astrologička Valika Polčicová, ktorá zostavila týždenný horoskop.

Baran

Máte pred sebou veľmi príjemných sedem dní, počas ktorých sa budete môcť venovať všetkému, čo vás nielen baví, ale aj čo je pre vás dôležité. V zamestnaní budete úspešne zvládať aj náročné projekty. Taktiež sa vám bude dariť udržovať si dobré a korektné vzťahy s vašimi spolupracovníkmi, ako aj obchodnými partermi. To isté dokážete aj vo vašom osobnom živote. Budete otvorený všetkému, čím vás vaša rodina osloví. To medzi vami utuží vaše vzťahy a spolupatričnosť ešte viac ako doteraz. Snažte sa tento stav udržať.

Býk

V pracovnej oblasti sa počas tohto týždňa nebudete musieť zaoberať ničím, čo by vám malo komplikovať plány a harmonogram. No určité problémy by ste mohli prežívať v medziľudských vzťahoch, či už na pracovisku, alebo v osobnom živote, v partnerskom, či rodinnom spolužití a to len preto, lebo už nejaký čas cítite vnútornú neznášanlivosť voči celému okoliu. Našťastie, od štvrtku sa vaše pocity upokoja čo sa pozitívnym spôsobom prejaví aj na vašom správaní ku všetkým okolo vás. Máte pred sebou pokojný víkend.

Blíženci

Vaše pracovné povinnosti si budete plniť bez problémov, ale dokázali by ste dosiahnuť aj viac, ak nebudete podliehať pohodlnosti, ako aj vnútornému pocitu spokojnosti s tým, čo ste doteraz dokázali. Skúste sa ešte počas týchto niekoľko posledných dní tohto roku nabudiť. Oplatí sa vám to. V súkromnej oblasti vášho života sa tieto dni budú niesť v pokojnej atmosfére. Budete tak mať možnosť a dostatok času a priestoru aj na vaše osobné záujmy a koníčky bez toho, že by ste vašu rodinu a partnerov ukrátili o spoločné aktivity.

