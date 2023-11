Zdroj: pixabay.com Spoznajte NAJPRÍŤAŽLIVEJŠIE znamenia zverokruhu: Túžia po nich takmer všetci! Existujú ľudia, ktorí vynikajú krásou či charizmou. Podľa astrológov sa darí najviac zástupcom týchto znamení. Patríte k nim tiež? 4. november 2023 Magazín

Každé znamenie je jedinečné, no ak sa hodnotí príťažlivosť, astrológovia veria, že len tri znamenia zverokruhu vynikajú medzi ostatnými viac než tie ostatné. Tí, ktorí predpovedajú budúcnosť z postavenia hviezd a planét hodnotili celkové osobnostné vlastnosti jednotlivých znamení a fyzickú krásu. A výsledok? Pozrite sa, kto sa ocitol v trojke najpríťažlivejších znamení zverokruhu.

1. Býk

Okrem toho, že predstavitelia tohto znamenia sú tvrdohlaví a pôžitkárski, vedia pritiahnuť pozornosť. „Prinášajú určitú stabilitu a spoľahlivosť, a v tom sa im dokáže vyrovnať len máloktoré iné znamenie. Ako znamenie, ktorému vládne Venuša, majú zmysel pre krásu a oceňujú pekné veci. Vedia, ako využiť svoj vzhľad a šarm, aby dostali presne to, čo chcú,“ píše So Syncd. Majú auru sofistikovanosti a sebadôvery a to ich robí neodolateľnými.

„Sú tiež neuveriteľne lojálni a oddaní tým, na ktorých im záleží, čo je pre potenciálnych partnerov veľkým prínosom. So svojou prirodzenou krásou a lojálnou povahou niet divu, prečo je Býk považovaný za jedno z najatraktív­nejších znamení zverokruhu,“ dopĺňa tamojší portál.

