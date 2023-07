Zdroj: www.pinterest.com/cbclife TÝŽDENNÝ HOROSKOP od Valiky: Nezadaných v tomto znamení čaká cez víkend vzrušujúci FLIRT! Chcete vedieť, ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 24. do 30. júla? 25. júl 2023 han Magazín Ona

25. júl 2023 han Magazín Ona TÝŽDENNÝ HOROSKOP od Valiky: Nezadaných v tomto znamení čaká cez víkend vzrušujúci FLIRT! Chcete vedieť, ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 24. do 30. júla?

Baran

V tomto pracovnom týždni budete schopný dokázať všetkým, že máte výborné organizačné aj vodcovské schopnosti. Všetkých okolo vás strhnete na svoju stranu. Z vašej strany to bude chcieť iba jednu maličkosť. Ukázať, že viete byť aj veľkorysí. Dajte kolegom pocítiť, že hlavne ich zásluhou sa podarilo dosiahnuť úspech. V osobnom živote sa nepúšťajte do vážnych debát s rodinou. Nedokázali by ste sa v ničom zhodnúť. Iba by ste vyhrocovali napätie medzi vami. Od utorka až do nedele vám budú hviezdy naklonené aj v tejto oblasti vášho života.

Býk

Počas týchto dní budete mať v pracovnej oblasti pokojnú a pohodovú atmosféru, takže sa budete môcť venovať povinnostiam bez zhonu a stresu. Dariť sa bude hlavne vám, ktorý máte naplánované služobné cesty. Bude sa vám dariť získavať nových klientov. Váš osobný život bude v tomto týždni ovplyvňovaný hlavne emóciami. Všetko čo sa bude okolo vás diať bude mať dopad práve na túto oblasť vášho života. Preto sa snažte zachovať si odstup a vnútornú harmóniu, pretože nie všetky budú pekné a milé.

Blíženci

V poslednom období dosahujete úspech hlavne pomocou vašej najsilnejšej zbrane, a tou je hovorené slovo. A ním sa vám bude dariť aj počas tohto týždňa získať všetko, čo budete chcieť. No aj tu platí, že ak už niečo poviete, tak nech to má význam a budete to vedieť obhájiť. Vyvarujte sa povrchných fráz. Rovnako tak aj v rodinných či partnerských záležitostiach, ak už niečo poviete, tak si to najskôr premyslite. Nechajte radšej hovoriť iných. Inak máte pred sebou V podstate pokojný týždeň.

