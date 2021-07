Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Dve znamenia čaká horúca letná LÁSKA Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 5. - 11. júla? 4. júl 2021 Magazín

4. júl 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Dve znamenia čaká horúca letná LÁSKA Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 5. - 11. júla?

V sobotu 10. 7. máme NOV v znamení RAKA. O 2.19 hod. je to 4. astrologický dom, dom rodičov. Ak máte s rodičmi problém, požiadajte o pomoc LUNU.

Baran

V tomto týždni sa vám na pracovisku bude mimoriadne dariť zvládať aj tie najkomplikovanejšie úlohy, za čo si u vašich nadriadených okrem uznania vyslúžite aj ich priazeň na ďalšie vaše aktivity alebo nové projekty. V osobnom živote máte pred sebou pokojné a pohodové dni. V zamestnaní ste úspešný, preto môžete vašu pozornosť zamerať na rodinu a partnerov. Ozaj ich tým potešíte, pretože už dlhší čas im chýba vaša spoločnosť.

Býk

V pondelok a v utorok sa v zamestnaní snažte neriešiť nič dôležité, pretože nebudete schopný uzavrieť to tak, ako by ste chceli. Od stredy do piatku sa už budete môcť bez obáv venovať všetkým povinnostiam. V partnerskom spolužití, ak ste zadaní, očakávajte celý týždeň naplnený láskou, otvorenými vyznaniami a vášňou. V piatok by ste si preto mohli spoločne naplánovať romantický večer, kde nebudete ničím a nikým rušení.

Blíženci

Hoci vás od pondelka do stredy na pracovisku čakajú hlavne prekážky a problémy, vy ich s bravúrou dokážete všetky úspešne zvládnuť. Počas štvrtku a piatku sa vám darí, takže stíhate dohnať aj všetko zameškané. V osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití, ste taktiež spokojní. Vy, čo ste nezadaní, máte v tieto dni možnosť tento stav zmeniť. Lásku máte na dosah.

Rak

Celý tento pracovný týždeň sa môžete v zamestnaní venovať aj zložitým úlohám, ale okrem utorka, pretože to bude pre vás doslova „deň blbec“. Všetko vám bude padať z rúk. Preto sa podľa toho zariaďte. Aj v partnerskom spolužití bude pre vás utorok nepríjemný. Pripravte sa na nedorozumenia a hádky. Naopak, počas piatku máte na vašej strane priazeň hviezd. Využite ju napríklad na spoločný romantický večer pri sviečkach.

Lev

Vo vašom zamestnaní sa chystajú nepríjemne zmeny, ale vám to nedokáže zobrať dobrú náladu, elán a chuť pracovať. Čo je pre vás dôležité, je to, že tie zmeny sa nedotknú ani vašich dobrých financií. V partnerskom spolužití sa hneď v pondelok nedokážete vyhnúť nepríjemným hádkam, ale už od štvrtka sa to upokojí a dokonca medzi vás vstúpi nová iskra, ktorú môžete cez víkend spoločne rozdúchať do spaľujúcej vášne.

Panna

V pondelok, utorok a v stredu budete musieť na pracovisku riešiť viac problémy ako samotné úlohy, ktoré ste si naplánovali, ale aj tie sa vám podarí zvládnuť. Štvrtok a piatok už budú v pohode a bezproblémové. V súkromí sa v priebehu týchto dní cítite príjemne a spokojne. Vy, čo ste nezadaní a radi by ste to zmenili, máte šancu. Preto neseďte doma a choďte niekam medzi ľudí. Tam stretnete svoju novú lásku.

Váhy

V zamestnaní sa počas pondelka a utorka snažte venovať len základným činnostiam, pretože tieto dni sa vám nebude dariť. Ale už od stredy až do piatku sa situácia obráti a budete úspešný vo všetkom, do čoho sa pustíte. Vy, čo ste zadaní, môžete sa v priebehu tohto týždňa tešiť z lásky, vzájomných citov a vyznaní. A pokračovať v tom môžete aj cez víkend. Preto by ste si podľa toho mali naplánovať program.

Škorpión

Máte pred sebou super pracovný týždeň. Síce sa trochu zapotíte, pretože budete mať veľa povinností, ale bude to stáť za to. Pozitívne sa to totiž odzrkadlí na vašich financiách. Máte priazeň hviezd aj v lotérií, tak si skúste nejakú podať. V osobnom živote sa cítite dobre a spokojne. Preto by bolo od vás pekné, ak by ste trochu viac voľného času venovali aj vašim partnerom. Ocenia to.

Strelec

V tieto dni sa vám na pracovisku darí hlavne kariérne. Vaši nadriadení sú s vašimi dosahovanými výkonmi a výsledkami maximálne spokojní. A predsa nie ste spokojní vy. Nemali by ste byť na seba tak prísni. Ani vo vašom osobnom živote, ako aj v partnerskom spolužití, sa v priebehu týchto dní nemáte na čo sťažovať, a predsa aj tu ste takí nijakí. Mali by ste si viac vážiť to, čo máte.

Kozorožec

Vo vašom prípade je to už ako obohraná pieseň, ak ide o vaše pracovné alebo osobné úspechy. Stále na ne len čakáte. Ste z toho všetkého depresívni a sklamaní, pretože sa vážne snažíte ako najlepšie viete. Ale výsledky sú minimálne, ak vôbec nejaké sú. Skúste riešiť veci osobitne. Najskôr jedno, a až potom to druhé. Inak sa z toho všetkého nedokážete ešte dlhý čas vymotať.

Vodnár

Pracovne sa vám počas celého tohto týždňa nebude dariť nie preto, že by ste nedokázali zvládať vaše povinnosti, ale preto, že budete musieť vyriešiť kopec problémov okolo nich. A to úplne sami, pretože ani zo strany vašich nadriadených nemôžete očakávať pomoc a podporu. Ani v súkromí sa vám dvakrát nedarí. Nie ste spokojní, možno ste aj nešťastní. Vy, zadaní, dávajte pozor, hrozia možne rozchody alebo dokonca aj rozvody.

Ryby

Počas týchto dní ste bez nálady a mrzutí, a to sa bohužiaľ prejavuje aj na vašich pracovných výkonoch a výsledkoch. K tomu všetkému sa pridáva aj ďalšia nepríjemnosť, a to je nedostatok financií. A tých teraz potrebujete najviac. Ešteže v láske, v osobnom živote a v rodinnom spolužití je všetko v úplnom poriadku. No je dosť možné, že si to nedokážete uvedomovať, pretože máte plnú hlavu všetkého, čo sa týka vašej práce.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk