10. máj 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Niektorých by nával erotiky mohol doviesť k nevere

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 11. - 17. mája 2020?

Baran

Ste profesionáli v povolaní, ktoré vykonávate a budete to potvrdzovať aj počas tohto týždňa, čím si u vašich partnerov a nadriadených získate nielen obdiv, ale aj uznanie. No za predpokladu, že dokážete doslova držať jazyk za zubami, pretože ešte aj v priebehu týchto dní budete mať tendencie presadzovať vaše požiadavky nie diplomatickým spôsobom. V osobnom živote hlavne počas nedele máte možnosť všetkým vašim blízkym ukázať vašu lepšiu stránku a dokázať im, že aj vy máte v sebe veľa citu a empatie.

Býk

Tento týždeň budete v zamestnaní žať úspech hlavne vy, čo pracujete v nejakom umeleckom odvetví, alebo je vaša práca nejako prepojená s vytváraním niečoho, čo je blízke umeniu. V citovej oblasti sa hlavne vám, mužom, bude dariť získavať si pozornosť a priazeň opačného pohlavia, preto vy, zadaní, pozor na to, aby ste neurobili niečo, čím by ste si mohli u vašich partneriek vytvoriť komplikácie. Máte pred sebou pohodový nadchádzajúci víkend.

Blíženci

Máte pred sebou celkom úspešný pracovný týždeň. Budete sa cítiť v dobrej kondícii a preto budete chcieť robiť na viacerých projektoch naraz, čo nie je pre vaše znamenie nič mimoriadne, ale v takom prípade si radšej dvakrát po sebe overte všetko a až potom odovzdajte kompetentným. Mohlo by sa totiž sať, že by ste niekde pri vašej snahe urobili chybu. V osobnom živote máte pred sebou dni, ktoré budú patriť k tým všedným a bežným.

Rak

V pondelok sa pripravte na to, že budete na pracovisku ako bez šťavy, ale už od utorka až do konca týždňa sa môžete tešiť z toho, že sa vám bude dariť vo všetkom, čoho sa chytíte. V rodinných záležitostiach nechajte počas týchto dní zásadné veci na príhodnejšie obdobie, pretože vaše nálady sa budú striedať, takže to, prečo by ste sa v jeden deň rozhodli, by už na druhý neplatilo a iba by ste všetkých okolo seba uvádzali do chaosu a rozpakov.

Lev

V priebehu týchto dní môžete podliehať vašim „kráľovským“ manierom. Budete mať tendencie dokazovať vašim spolupracovníkom, že vy ste tí, ktorí majú právo rozhodovať a to môže byť zlé, pretože váš úsudok nebude práve ten najlepší. Mohli by ste narobiť viac škody ako osohu. Ak sa už chcete realizovať, tak si to nechajte na doma a zvlášť na víkend. Môžete sa pustiť do čoho chcete a bude sa vám dariť aj preto, lebo budete mať podporu vašich hviezd.

Panna

Počas tohoto týždňa sa budete v zamestnaní cítiť ako ryba vo vode. Ste nabití energiou, takže nebude nič zvláštne, ak budete pracovať na viacerých úlohách naraz. V takom prípade si ich radšej aj dvakrát prejdite skôr, ako ich odovzdáte. To len pre prípad, aby ste mali istotu, že ste na niečo nezabudli. Vaše súkromie, ako aj rodinné či partnerské spolužitie nebude v tieto dni rušené ničím neočakávaným, čo by vás malo nepríjemne zaskočiť.

Váhy

Vy, čo ste zamestnaní v umeleckom odvetví, alebo vy, čo pracujete na niečom, čo je nejako spojené s umením, máte pred sebou úspešný týždeň. V citovej oblasti sa budú hlavne muži tešiť z priazne a pozornosti opačného pohlavia, preto vy, čo ste v stabilných vzťahoch, buďte opatrní, aby ste neurobili niečo, čím by ste si proti sebe poštvali vaše polovičky. Inak máte pred sebou pokojný nadchádzajúci víkend. Môžete sa venovať svojim koníčkom.

Škorpión

V zamestnaní máte pred sebou pokojné dni, počas ktorých si budete môcť dovoliť poľaviť vo vašom nasadení. Budete mať tak možnosť dohnať aj resty, ktoré ste v minulosti nestihli dokončiť. Váš osobný život sa bude v priebehu týchto dní dosť silno točiť okolo erotiky a nízkych pudov, preto buďte opatrní hlavne, vy čo máte stabilné partnerstvá. Je tu totiž riziko nevery z vašej strany, ktorá by sa neudržala v tajnosti. Hrozilo by vám tak trvalé poškodenie vzťahu.

Strelec

Aj tento týždeň máte príležitosť uspieť vo všetkom, do čoho sa na pracovisku pustíte, ale to budete musieť mať v sebe viac ctižiadosti. Už nejaký čas sa vám dosť dobre darí a to vás dostáva do pocitu, že sa už nemusíte snažiť až tak veľa a to by bola chyba. Váš osobný život je pokojný a v pohode. Tento víkend by ste sa mohli vybrať niekam do sveta. Či už sami, alebo s rodinou a priateľmi. To už je na vás ako sa rozhodnete.

Kozorožec

V zamestnaní sa počas týchto dní nebudú diať žiadne neočakávané udalosti, preto budete mať možnosť okrem bežných povinností dať si do poriadku všetku vašu agendu, na ktorú ste do teraz nemali čas. V súkromí budú vaše túžby v rozpore s vôľou, takže bude pre vás ozaj ťažké nájsť vnútornú silu niečo z toho aj urobiť, čo vás dostáva do stavu podráždenosti a nechute. A aj keď sa už aj pre niečo odhodláte, urobíte pravý opak toho, čo ste chceli dosiahnuť.

Vodnár

Máte už dlhodobo úspech vo vašich pracovných aktivitách, ktorý je podporovaný aj šťastenou a inak to nebude ani počas tohto týždňa. Darí sa vám získavať dôveru vašich klientov či obchodných partnerov, čo vám zaručuje do budúcna nové ponuky a nové kontakty. Váš osobný život je bez zmien, ale počas víkendu sa snažte kontrolovať vaše emócie hlavne pri konfrontáciách s vašimi najbližšími. Mohli by ste sa ich nepekne dotknúť na citlivých miestach.

Ryby

Aj v priebehu týchto dní sa vaše pracovné tempo nebude podobať na to, aké by ste si vy sami predstavovali a chceli, ale bude dostačujúce na to, aby ste si splnili všetky vaše naplánované úlohy a povinnosti. V súkromnom živote máte pred sebou dni, ktoré budú hodne naplnené duchovným vnímaním všetkého, čo sa bude okolo vás diať. Čo tak počas víkendu pozvať priateľov a skúsiť s nimi spoločne nejakú seansu alebo niečo podobné?

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk