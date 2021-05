Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Potrebujete peniaze? V TENTO deň o ne poproste! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 10. - 16. mája? 9. máj 2021 Magazín

9. máj 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Potrebujete peniaze? V TENTO deň o ne poproste! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 10. - 16. mája?

V utorok 11. mája približne o 20.00 hod. tu máme NOV v znamení Býka. „Je to druhý astrologický dom, dom majetku. Kto potrebuje peniaze, požiadajte o pomoc Lunu,“ vysvetľuje astrologička Valika Polčicová.

Baran

Oproti minulému, pracovne ozaj úspešnému týždňu, je tento pre vás nesmierne náročný v tom zmysle, že zo strany vašich nadriadených vnímate nedôveru, čo sa vám aj potvrdí. Nesnažte sa im dokazovať, že sa mýlia alebo že nemajú dôvod mať na vás tento názor, pretože by ste si to u nich ešte viac naštrbili. V osobnom živote vám tieto dni neprinášajú žiadne nemilé udalosti. Dokonca počas nadchádzajúceho víkendu si budete s partnermi užívať veľa vzájomnej lásky a otvorených prejavov citov.

Býk

Snažte sa všetky vaše pracovné úlohy, ktoré ste si na tento týždeň naplánovali, stihnúť uzavrieť počas pondelka a utorka. Týka sa to aj vás, čo sa snažíte o kariérny postup, pretože už od stredy až do piatku sa situácia obráti vo váš neprospech, takže každá vaša snaha sa bude míňať účinkom. V oblasti citov a lásky budete mať už v pondelok plnú podporu nebeskej oblohy. Cez víkend sa nedokážete vyhnúť nepríjemným výmenám názorov medzi vami a vašimi partnermi, ktorých príčinou budú úplné malichernosti.

Blíženci

Je pred vami ďalší skvelý a úspešný pracovný týždeň, či už pôjde o bežné povinnosti, alebo finančné transakcie či obchodné rokovania. Preto by ste nemali zaspať na vavrínoch, ale maximálne ako dokážete využite každý deň. Môžete očakávať, že vám vaši nadriadení ponúknu lepšiu pozíciu, akú máte do teraz. Aj v súkromí sa vám naďalej darí. Vy, nezadaní, ktorí túžite po láske, máte možnosť stretnúť ju, a vy, čo ste v stabilných vzťahoch, tie budú okorenené novým nábojom a silnou romanticko – erotickou iskrou.

Rak

V zamestnaní to budete mať v priebehu týchto dní naozaj rozmanité. Pondelok bude pracovne skvelý, bude sa vám dariť všetko, na čo siahnete. Utorok sa môžete trochu nudiť a v stredu radšej neriešte žiadne zásadné alebo inak pre vás dôležité rozhodnutia. Štvrtok a piatok budú pokojné. Ak ste nezadaní a túžite po láske, tak už počas pondelka budete mať možnosť spoznať niekoho, s kým budete môcť vašu známosť posunúť do vyššieho levelu. Vy, zadaní, dávajte si pozor v sobotu na možné menšie hádky v rodine.

Lev

Od pondelka do stredy sa vám v zamestnaní až nesmierne fantasticky darí všetko, na čo len siahnete. No vo štvrtok a v piatok sa karta obráti a vy sa budete trápiť aj s tou najľahšou úlohou, čo vás bude znervózňovať a rozčuľovať. Snažte sa to brať s nadhľadom. Raz ide všetko samo od seba a raz zase ako v lete na saniach. V osobnom živote, v rodinnom a zvlášť v partnerskom spolužití si v priebehu týchto dní budete spoločne užívať každú spoločne strávenú minútu. Aj cez víkend vás čaká istá príjemná spoločenská udalosť.

Panna

Aj v tomto týždni sa v zamestnaní budete viezť na vlne úspechov v každej oblasti vašich pracovných aktivít. Snažte sa preto využiť tieto dni tak, ako najlepšie dokážete. Máte veľkú príležitosť získať aj lepšiu pracovnú pozíciu. Nebolo by preto dobré, ak by ste sa teraz nechali uchlácholiť a zaspali by ste na vavrínoch. Ani v osobnom živote sa nebudete mať na čo sťažovať. Zvlášť v citovej oblasti vy, nezadaní, máte možnosť získať spriaznenú dušu, a vy, čo žijete v dlhodobých vzťahoch, do nich vám prichádza nový vietor.

Váhy

Na vašom pracovisku sa snažte všetko čo je pre vás dôležité vybaviť v pondelok a v utorok, pretože už od stredy až do piatku nech by ste sa snažili ako najlepšie viete, nemali by ste šancu. Tak isto aj vy, ktorí sa snažíte v rámci vašej kariéry vybudovať si čo najlepšiu pozíciu, snažte sa hlavne v prvé dva dni tohto týždňa. Pondelok bude veľmi priaznivý aj pre oblasť vášho citového života. Naopak, počas soboty budete musieť čeliť nepríjemným výmenám názorov medzi vami a vašimi polovičkami, aj keď sa budú týkať nepodstatných vecí.

Škorpión

V zamestnaní sa vám v tieto dni darí vynikajúco, vaše nové nápady, podnety sa u vašich zamestnávateľov stretajú s pochopením a plnou podporou, čo vás napĺňa spokojnosťou. No čo vás ozaj teší je to, že vaše finančné ohodnotenie za vaše výsledky sú viac ako len dobré. V oblasti citového života to budete mať v tomto týždni ako na hojdačke. V pondelok si budete dopriavať veľa vyznaní lásky, v stredu si užijete nepríjemné hádky a v piatok a aj počas celého víkendu opäť láska.

Strelec

Aj v priebehu týchto dní budete na pracovisku konfrontovaní s nepriazňou niektorých vašich spolupracovníkov, z čoho budete sklamaní a smutní. No napriek ich snahám klásť vám polená pod nohy, sa vám všetky vaše povinnosti darí úspešne zvládnuť, čo vám pomáha kariérne sa posúvať smerom dopredu. V súkromí máte pred sebou naozaj príjemný a pokojný týždeň, ktorý bude v piatok obohatený veľkou dávkou lásky zo strany vašich partnerov. V tomto duchu bude prebiehať aj celý nadchádzajúci víkend. Ozaj sa máte na čo tešiť.

Kozorožec

Je pred vami ďalší náročný a ťažký pracovný týždeň, v ktorom sa vaše snahy nebudú odzrkadľovať na vašich výsledkoch podľa vašich predstáv. K tomu všetkému nepríjemnému sa pridruží aj nedostatok finančných prostriedkov, ktoré vám budú chýbať. Snažte sa nepodliehať depresiám. Ešteže v osobnom živote nemusíte v priebehu týchto dní čeliť nejakým neočakávaným nepríjemnostiam. Naopak, počas víkendu vás čakajú nejaké milé prekvapenia, ktoré vám rapídne zlepšia vašu náladu.

Vodnár

Aj vo vašom prípade máte pred sebou pohodový a pokojný pracovný týždeň, počas ktorého vašim nadriadeným budete môcť predstaviť projekty a plány. Tie síce nemusia byť z ich strany hneď akceptované, ale buďte trpezliví. Oplatí sa vám to. Aj vo vašom osobnom živote bude počas týchto dní prevládať príjemná atmosféra, možno až s výnimkou stredy, kedy sa budete musieť zaoberať malými nepríjemnosťami v rodine, ale aj tie sa vám podarí nakoniec zvládnuť tak, že budú všetci, ktorých sa týkajú, spokojní.

Ryby

Od pondelka do stredy sa v zamestnaní nebudete cítiť dobre a ani v pohode, čo sa, samozrejme, bude aj odzrkadľovať na vašich výkonoch a výsledkoch. A aby toho nebolo málo, tak aj z finančného hľadiska nebudete mať dôvod na spokojnosť. Našťastie, od štvrtku do piatku sa situácia začne postupne vo všetkom zlepšovať. V rodinnom a v partnerskom spolužití bude situácia opačná. V kruhu vašich najbližších sa cítite príjemne a naplnení. Cez víkend si doprajte trochu priestoru a času len na seba. Nikto vám to nebude mať za zlé.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk