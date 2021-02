5. február 2021 Zo Slovenska Učitelia budú OČKOVANÍ prednostne: To však nie je od štátu všetko

Minister Krajčí oznámil, že prvými dávkami od AstraZeneca sa budú očkovať učitelia. Minister Gröhling pridal aj niečo iné.

Prvými dávkami vakcín od AstraZeneca, ktoré majú prísť budúci týždeň na Slovensko, sa budú očkovať prioritne učitelia. Pôjde najmä o tých, ktorí vyučujú prezenčne. Po piatkovom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že takto zmenil očkovaciu stratégiu.

Uprednostnia ich

„Myslíme si, že je to takto správne, dokonca tam padla aj dohoda, že učitelia budú uprednostnení pred kritickou infraštruktúrou a budú sa očkovať tí, ktorí budú zabezpečovať prezenčnú výuku na školách," povedal Krajčí.

Verí, že sa to podarí zadministrovať čo najlepšie, keďže učitelia sa nachádzajú na celom Slovensku. „Budeme sa snažiť, aby sa k vakcíne dostali čo najrýchlejšie," povedal.

Respirátory a štíty

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) potvrdil, že so šéfom rezortu zdravotníctva o prednostnom očkovaní učiteľov hovoril v posledných týždňoch. „Vakcíny, ktoré prídu v pondelok (8. 2.), budú určené učiteľom a zamestnancom, ktorí učia prezenčne v materských školách a základných školách," uviedol minister školstva na sociálnej sieti.

Gröhling dodal, že okrem toho štátne hmotné rezervy poskytnú 100 000 respi­rátorov a 21 000 štítov. „Budeme ich na školy distribuovať v priebehu nasledujúceho týždňa," dodal.

Učiteľská obec, ale aj rôzne organizácie z oblasti školstva či niektorí politici volali po prioritnom očkovaní učiteľov. Zdôvodňovali to najmä obavami z toho, že sa učitelia vrátia do škôl a budú v priamom a úzkom kontakte so školákmi, čím sa vystavia vysokému riziku nákazy ochorením COVID-19.

