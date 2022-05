Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Ukrajina dostane od SR pomoc, ktorú bude vedieť poskytnúť, zhodli sa Naď a Korčok Podľa Naďa sa aktuálne s partnermi rieši poskytnutie techniky v prípade, že by sme dostali náhradu. Tvrdí, že diskusia o poskytnutí stíhačiek Mig-17 neprebieha. 10. máj 2022 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Ukrajina dostane od Slovenska takú pomoc, akú bude vedieť naša krajina poskytnúť. Zhodli sa na tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS).

Poskytnutie stíhačiek

Naď tvrdí, že diskusia o poskytnutí stíhačiek Ukrajine neprebieha. Korčok zopakoval, že Ukrajine treba dať kandidátsky status na vstup do EÚ. Zároveň sa poďakoval Národnej rade (NR) SR, že umožnila ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vystúpiť pred poslancami.

Podľa Naďa sa aktuálne s partnermi rieši poskytnutie techniky v prípade, že by sme dostali náhradu. Tvrdí, že diskusia o poskytnutí stíhačiek Mig-17 neprebieha. Ukrajina má podľa neho priority skôr v pozemnej bojovej technike, keďže boje aktuálne prebiehajú najmä medzi delostrelectvom.

Posolstvo prezidenta

Náš postoj v súvislosti s podporu Ukrajiny je podľa Korčoka jasný. „O všetkom ďalšom sa rokuje, všetko ďalšie zvažujeme, ako to urobiť tak, aby bol zachovaná obranyschopnosť SR. To, čo Ukrajinci potrebujú a my môžeme poskytnúť, poskytneme,“ reagoval Korčok na výzvy Zelenského na ďalšiu pomoc

Posolstvo prezidenta bolo podľa ministra zahraničných vecí jasné. „Vidíte lídra krajiny, ktorá je vo vojne. Srší z neho odhodlanie, musí držať morálku vojakov, ale musí dávať aj celému národu nádej, že vojna bude mať víťazný koniec pre Ukrajinu, Európu aj ostatné krajiny, ktoré za Ukrajinou stoja,“ vyhlásil v reakcii na príhovor.

Hovoriť o budúcnosti Ukrajiny v EÚ je podľa Korčoka nevyhnutné. „Ukrajine treba dať kandidátsky štatút. Netreba to rozrieďovať,“ povedal Korčok s tým, že Ukrajinci chcú byť členom EÚ. „Je to aj o nás, pretože sme povedali a platí, že sme otvorení voči každej krajine, ktorá splní podmienky, a to platí aj pre Ukrajinu,“ dodal.

Účasť v pléne

Šéf našej diplomacie označil za zbabelé, že časť poslancov Smeru-SD a nezaradených poslancov pôsobiacich v ĽSNS a mimoparlamentnej Republike nebolo v pléne počas prejavu Zelenského. Označil to za politicky zbabelé a hanebné.

Korčok i Naď zároveň ocenili, že viacerí opoziční politici ostali v pléne počas príhovoru. Naď verí, že poslanci Smeru-SD svojim straníckym kolegom odovzdajú posolstvo a informácie z jeho prejavu a že to zmení „nezmyselné vyjadrenia“ niektorých predstaviteľov strany. Podčiarkol, že vo svete je dôležitá demokracia, spravodlivosť, sloboda a mier. „Našou pomocou Ukrajine k tomuto smerujeme,“ poznamenal.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v reakcii na príhovor povedal, že agresiu treba odsúdiť, nemá byť ospravedlňovaná či ticho tolerovaná. „Stojím na strane Ukrajiny. Volodymyr Zelenskyj je hrdinom dnešných dní,“ uviedol na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR