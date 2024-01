6. január 2024 Magazín Upratuje zadarmo NAJŠPINAVŠIE domácnosti: Dievča je napriek tomu MILIONÁRKOU! Auri pracuje v šialených podmienkach. Brodí sa dobrovoľne v odpadkoch a v špine, napriek tomu zarába kráľovsky.

30-ročná Fínka zbohatla upratovaním najšpinavších domácností po celkom svete, ale pritom si nikdy nevypýtala od majiteľov nehnuteľností ani jeden dolár či euro.

Vravíte, že je to nemožné? Opak je pravdou. Auri Kananen začala výsledky svojej práce zdieľať na sociálnych sieťach, kde ju postupne začali objavovať fanúšikovia. A tam, kde je sledovanosť, môže pribudnúť nejaká tá spolupráca či reklama.

Ponuky z reklám z nej urobili milionárku, len na YouTube zarobila za minulý rok viac ako 500-tisíc eur.

Prácu miluje

„Pamätám si, že som bola nadšená, že mám 100-tisíc sledovateľov, ale teraz mať 10 miliónov sledovateľov je šialené. Je to ako keby som mala vlastnú upratovaciu čatu. Som veľmi vďačná. Peniaze nezmenili to, kým som, len milujem upratovanie a potom to rada ukazujem svetu,“ vyhlásila nadšene pre Mirror.

Do priestorov, ktoré veľakrát pripomínajú skôr smetisko ako byty či domy, chodí s nadšením: „Milujem svoju prácu. Je to super zadosťučinenie, keď môžete utrieť hrubú vrstvu prachu. Je to ten najlepší pocit. Týždeň čo týždeň žijem s týmto pocitom. Chcem upratovať tie najšpinavšie do­my.“

Aj potkany

Mladé vysmiate dievča len tak nič neprekvapí. Vypratávala toalety plné použitých dámskych vložiek, ktoré neskončili v koši, ale vrstvili sa pri stenách či odpady až po plafón. Auri dnes neupratuje sama, no boj so špinou jej dá stále poriadne zabrať.

„Upratovali sme veľký dom vo Fínsku, ktorého čistenie trvalo piatim z nás tri dni. Ani nebolo vidieť podlahu, lebo bola taká plná odpadkov. Obyvatelia nevideli vlastnú kuchyňu tri roky. Boli tam aj potkany, zožrali boky dverí, pohovku a stoličky,“ rozpovedala svoj zatiaľ najšialenejší zážitok. Auri Kananen si z upratovania vytvorila biznis plán, no nikto jej nemôže povedať, že jej peniaze pristáli len tak na účte – každé zarobené euro si vydrela tvrdou a špinavou prácou.

