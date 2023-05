Zdroj: Pexels.com , Pexels.com Upratujú VIAC ženy či muži? Táto krajina spustí aplikáciu na FÉROVÚ deľbu domácich prác Väčšina domácich prác skončí na pleciach žien. Jedna z európskych krajín to chce zmeniť zavedením novej aplikácie. 27. máj 2023 Zo zahraničia Magazín

Španielske ministerstvo sa snaží o zrovnoprávnenie žien a mužov. Aktuálne sa zameralo priamo na domácnosti. Oznámilo spustenie aplikácie, ktorá bude sledovať deľbu domácich prác. Upozornil na to portál televízie CNN.

Na pleciach žien

”Prieskumy hovoria, že ženy trávia oveľa viac času pri domácich prácach ako muži,” povedala štátna tajomníčka španielskeho ministerstva pre rovnosť Angela Rodríguezová, ktorá plány na spustenie aplikácie predstavila Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien.

Do novej aplikácie budú členovia domácnosti zadávať čas, ktorý trávia domácimi prácami. Novinka je podľa ministerstva veľmi jednoduchá na používanie.

Podľa Rodríguezovej by sa všetky druhy rôznych činností mali považovať za domáce práce. Pozornosť upriamila na to, že napríklad umývanie riadu je činnosť, ktorú treba vložiť do aplikácie. Netreba však zabúdať, že niekto musel ešte pred tým nakúpiť ingrediencie, naplánovať, čo sa bude jesť a aj jedlo navariť.

”Všetky tieto úlohy, táto duševná záťaž, dopadajú takmer vždy iba na ženy. To nám potvrdili aj prieskumy,” dodala Rodríguezová.

Strach mužov?

Plány na spustenie novej služby na sledovanie domácich prác vyvolali v Španielsku kritické ohlasy. Rodríguezová na ne reagovala na sociálnej sieti: ”Každý, koho uráža vytvorenie aplikácie na deľbu domácich prác, sa v skutočnosti bojí šance, že bude musieť začať doma niečo robiť.”

Aplikáciu plánuje vláda spustiť už počas leta. Určená bude nielen pre páry, ale aj pre domácnosti s deťmi alebo spolubývajúcimi. Z tohtoročného prieskumu španielskeho štatistického úradu vyplynulo, že 45,9 percent žien vykonáva väčšinu domácich prác. Rovnakú odpoveď uviedlo iba 14,9 percent mužov.

